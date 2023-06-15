Байки новой реальности

Санкции серьезно трансформировали российский рынок мотоциклов. Какие байки и за какую цену можно сейчас приобрести, как обстоят дела с обслуживанием мототехники и запчастями для них, разбирались «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Культовый для многих любителей прокатиться с ветерком рынок новых мотоциклов в России последние годы уверенно набирал скорость. По данным «Автостата», по итогам 2021 года в нашей стране реализовано 18,4 тыс. новых байков, что на 12,6% больше, чем годом ранее. В 2020 году продажи увеличились на четверть, до 13 тыс. единиц, что, в свою очередь, почти вдвое больше, чем в 2017 году. Но в прошлом году мотоциклетный рынок нажал на тормоз: по итогам 2022 года реализация мототехники упала почти на 16%, до 15,5 тыс. машин.

Снижение заметное, но все же оно оказалось не таким серьезным, как падение рынка новых автомобилей, который в прошлом году, напомним, рухнул на 59%. А рынок мотоциклов с пробегом, в свою очередь, по итогам прошлого года показал сравнительно неплохие результаты: по данным «Автостата», в 2022 году в среднем он снизился всего на 5% — за весь прошлый год в РФ было куплено 89,4 тыс. подержанных мотоциклов. Хотя, если изучить статистику внимательнее, можно обнаружить, что показатели продаж байков с пробегом вели себя довольно нервно. Аналитики «Автостата» отмечают, что в начале 2022 года на «вторичке» наблюдалась положительная динамика (февраль и март демонстрировали уверенный рост — на 25% и 42% соответственно), в апреле и мае было отмечено незначительное падение (на 6–7%), в июне рынок чуть подрос (+1%). Далее, с июля по сентябрь, падение рынка в данном сегменте не превышало 9%. Но с октября, когда активный сезон использования мотоциклов прошел, оно усилилось, достигнув в декабре сокращения в минус 26%.

В этом году продажи мотоциклов тоже лихорадит. По данным «Автостата», в отношении новой мототехники в начале 2023 года наблюдалась разнонаправленная динамика. В январе отмечался небольшой рост продаж (+3%), в феврале — снижение на 6%, в марте же спрос опять пошел вверх на 12%. Общий результат первого квартала — продано 1,99 тыс. новых мотоциклов, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года.

Индусы и китайцы вместо японцев и немцев

Куда значительнее изменения на российском рынке мотоциклов коснулись модельного ряда. Так же, как и на рынке автомобилей, вскоре после начала СВО ведущие производители мотоциклов из Европы, США и Японии официально остановили или ограничили поставки своей техники в Россию. Почти сразу прекратила официальный экспорт своих моделей на российский рынок американская компания Harley-Davidson. Опущен шлагбаум и перед европейскими марками: пакет санкций ЕС ввел ограничение на поставки в Россию мотоциклов дороже €5 тыс. И под этот запрет попала, в частности, ранее очень популярная в России вся модельная линейка BMW, цена самых доступных байков которых начинается с отметки €5,5 тыс. Присоединились к мотоциклетной блокаде и японцы: об этом, в частности, объявили компании Honda и Suzuki. Впрочем, представители японских марок при этом говорят о том, что не собираются полностью уходить с российского рынка, но все же отгрузки их мотоциклов пока поставлены на паузу.

Байки заметно подорожали За последний год ассортимент новых мотоциклов в ценовой группе более 1,5 млн руб. увеличился, а вот доступность моделей ниже 1,5 млн руб. значительно снизилась. Если говорить про бренд BMW Motorrad, в последнее время появилось много новых интересных моделей мотоциклов. Например, BMW M1000R, BMW M1000RR, BMW R18 Roctane, BMW R12 nineT. У других марок можно выделить Triumph Street Triple 765 и Triumph Tiger Sport 660, Honda 2023 Fury, Suzuki V-Strom 800. Что касается китайских производителей, то здесь можно отметить такие новые бренды, как Voge и Regulmoto. За последний год цена новых мотоциклов увеличилась на 30% и более. Например, Honda CB650R в начале 2022 года стоил 1,15 млн руб., сейчас цена мотоцикла начинается от 1,5 млн руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по продажам мотосалона BMW Motorrad группы компаний «Автодом» Михаил Развозжаев

Фото: Из личного архива Директор по продажам мотосалона BMW Motorrad группы компаний «Автодом» Михаил Развозжаев

Фото: Из личного архива Среди главных изменений на рынке мотоциклов за последний год можно отметить снижение доли продаж мото в кредит или лизинг. В той или иной форме многие крупные бренды остались лишь в виде дилерских центров. Например, Honda, Yamaha, HD и другие. В дальнейшем в малокубатурном и среднем сегменте однозначно будут доминировать китайские производители. Запасные части для проведения ТО и регламентных работ для мотоциклов в России сейчас представлены в достаточном количестве. Например, наша компания заполнила свои склады расходными материалами для ТО еще зимой 2022–2023 годов. Сложности сохраняются с поставками кодированных деталей или агрегатов в сборе. Больше всего не хватает экипировки и дополнительного оборудования, а проблема подделок сейчас в разы актуальнее, их стало сильно больше. Поэтому приходится тщательно проверять каждую поставку. Михаил Развозжаев, директор по продажам мотосалона BMW Motorrad группы компаний «Автодом»

При этом некоторые европейские мотоциклы у дилеров найти можно — это, например, байки австрийской марки КТМ, MV Agusta или шведской Husqvarna, модели которых по своим ценовым характеристикам не подпадают под санкции. С уходом марок из недружественных стран оживились продажи мотоциклов индийских брендов и китайских марок. «Сокращение продаж новых мотоциклов в России по итогам прошлого года объясняется уходом ряда поставщиков новой мототехники с российского рынка после обострения геополитической обстановки в феврале прошлого года,— констатирует Денис Мигаль, основатель автомобильного маркетплейса Fresh.— Партнерство с отечественными дилерами приостановили такие бренды, как Harley-Davidson, Suzuki, BMW, Honda планирует сохранить свое присутствие в нашей стране, но пока испытывает трудности с поставками. В связи с этим на данный момент у дилеров в основном представлены модели КТМ, Husqvarna да MV Agusta. Также в продаже есть индийские модели (Bajaj), китайские мотоциклы Aodes, Benda, Sharmax, мототехника Hisun, Voge, а также отечественных производителей ("Мономах", Ural, Motoland, Regulmoto)».

Судя по статистике, по итогам прошлого года особенный рывок на российском рынке сделали мотоциклы из Индии, а также российские бренды с китайскими корнями.

Самой покупаемой маркой мотоцикла в России сейчас стал индийский бренд Bajaj — по данным «Автостата», по итогам прошлого года в России было продано 2,34 тыс. мотоциклов этой марки. На второй позиции находится российская марка Regulmoto, производители которой находятся на Дальнем Востоке и собирают мотоциклы из комплектующих преимущественно китайских партнеров. По итогам 2022 года в России было продано 1,97 тыс. байков этой марки, что на 86% больше аналогичного периода прошлого года.

На третье место поднялся российский бренд Motoland (1,8 тыс.), который также производит мототехнику в России преимущественно из китайских комплектующих. Лидер же российского рейтинга 2021 года — немецкая марка BMW опустилась на четвертую позицию с результатом 1,05 тыс. единиц и с падением продаж на 63%. Замыкает пятерку лидеров еще один российский бренд мотоциклов Avantis, чьи производители собирают свою технику преимущественно из китайских комплектующих. В прошлом году в России было приобретено 0,91 тыс. мотоциклов этой марки, причем это в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

На вторичном же рынке мототехники все выглядит более стабильно: первые четыре позиции в рейтинге марок по итогам 2022 года уверенно занимают «японцы» — Honda (за год было куплено 19,5 тыс. байков этого бренда с пробегом), Yamaha (13,2 тыс.), Suzuki (8,7 тыс.) и Kawasaki (7,4 тыс.). Замыкает топ-5 немецкий BMW (7,2 тыс.).

Объезд по параллельному импорту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

После введения санкций в сфере продаж мотоциклов стали активно развиваться схемы поставок по параллельному импорту. «Хотя действующие санкции не позволяют поставлять на рынок РФ мотоциклы, цена которых выше €5 тыс., сегодня клиент при желании может приобрести практически любую интересующую модель мотоцикла благодаря поставкам в рамках параллельного импорта. Впрочем, не любая модель есть в наличии, и сроки поставки могут быть длительными»,— разъясняет положение вещей Дмитрий Смоляков, руководитель отдела импорта мотосалона «Автодом KTM».

Неприятность заключаются в том, что трансформации цепочек поставок привели к тому, что цена на мотоциклы за последний год существенно выросла. Участники рынка говорят о росте минимум на 30%, а в некоторых случаях цены взлетели в разы. «Цены на байки до начала СВО и сейчас различаются до двух раз,— делится своими наблюдениями мотолюбитель со стажем Николай Антюшин, директор по развитию бизнеса рекламно-производственного агентства Zeytz.— Новый мотоцикл, который я мог бы купить в январе прошлого года за 1,2 млн, сейчас стоит 2 млн руб., но в течение прошлого года в некоторые моменты года цена взлетала и до 3 млн руб. Сейчас благодаря конкуренции параллельного импорта цена более или менее устаканилась, и я думаю, что сильно уже не упадет. Спрос на мотоциклы, ввезенные с помощью параллельного импорта, в России есть».

Нишу более доступных и менее мощных мотоциклов (с объемом двигателя до 400 куб. м) теперь занимают индийские и китайские марки, цены на которые начинаются с отметки 100–200 тыс. руб. В категории более мощных мотоциклов (с моторами от 500 куб. м) продолжают хозяйничать поставляемые по параллельному импорту европейские и японские марки ценой 1–2 млн руб.

Что касается цен мотоциклов с пробегом, то на эту тему недавно сделал исследование сервис «Авито Авто», который подчитал цену байка с пробегом в зависимости от его типа. Самыми доступными моделями в этом году оказались предназначенные для агрессивной езды по бездорожью мотоциклы классов кросс и эндуро со средней ценой 110 тыс. руб. Побольше просят за дорожные мотоциклы (250 тыс. руб.), далее идут спортбайки (275 тыс. руб.), и самые дорогое ценовое предложение сейчас наблюдается на так называемые куизеры и чопперы — большие мотоциклы для комфортных дальних поездок (420 тыс. руб.).

Перед покупкой возьмите мотоцикл в аренду Ассортимент представленных на российском рынке новых мотоциклов за последний год изменился радикально за счет исчезновения интересных марок и моделей. Закрылись практически все представительства больших европейских, японских и американских производителей. Хотя их новые мотоциклы купить можно, но по более высокой цене. В период неопределенности цены вырастали до неприличных значений. Сейчас они немного успокоились, но отличаются примерно в два раза от прежних. Например, мы в школе используем BMW F 900. Перед СВО новый мотоцикл стоил около миллиона, сейчас — около двух. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мотоспортсмен, каскадер, основатель мотошколы в Лужниках Марат Канкадзе

Фото: Из личного архива Мотоспортсмен, каскадер, основатель мотошколы в Лужниках Марат Канкадзе

Фото: Из личного архива Производители из континентальной Азии, в основном китайцы, пытаются занять место европейцев и японцев. Иногда в прямом смысле в тех же салонах тех же дилеров. На последней выставке «Мотовесна», например, большой стенд был у Benelli. Некогда итальянский бренд теперь принадлежит китайской Geely Holding Group. А у нас мотоциклы Benelli продает «Авилон», в прошлом дилер BMW и Ducati. Едут такие байки неплохо, остаются вопросы к качеству. На мотоциклах Honda или Yamaha люди ездят без серьезных поломок десятилетиями, по китайцам такой статистики нет. Что касается обслуживания, то мне не приходилось слышать, чтобы кто-то не смог починить или обслужить мотоцикл. Все можно найти или заказать, особенно если нет предубеждения против неоригинальных запчастей. Оригинальным они в качестве обычно не уступают, а иногда и превосходят. Неплохо дела обстоят с экипировкой. Поставки из Европы идут, хоть и обходными путями. А еще появляются российские бренды. Большую часть правильнее назвать российско-китайскими, но есть и чисто отечественные. Подержанный мотоцикл в состоянии, близком к новому, сейчас покупать значительно выгоднее, чем новый, иногда вдвое. Есть несколько крупных салонов с многолетней историей, лучше покупать у них. Некоторые даже гарантию дают, хоть и не очень надолго. Хорошо, если мотоцикл приехал с японского аукциона, его VIN проверяется через интернет, узнать пробег и оценки состояния. Можно заказать с аукциона через посредника мотоцикл под свои желания. Тут правило такое же: репутация и здравый смысл. И главное — перед покупкой возьмите в аренду, сходите в мотошколу, попробуйте разные модели и классы. По моему опыту, почти 80% людей меняют свои представления о том, какой мотоцикл им нужен, после реальной практики. Марат Канкадзе, мотоспортсмен, каскадер, основатель мотошколы в Лужниках

Эксперты говорят о том, что, возможно, с расширением предложения на рынке цены на некоторые мотоциклы в России в ближайшее время могут становиться более привлекательными, особенно это касается поставок из дружественных стран. «В начале весны этого года можно говорить, что интерес россиян к новой мототехнике в России существенно возрос,— отмечает Денис Мигаль.— Полагаю, что в разгар сезона отпусков этот показатель будет расти, особенно с учетом расширения ассортимента мототехники за счет моделей индийского бренда Bajaj и китайских производителей. Именно мототехника из этих стран занимает лидирующие позиции в продажах новых мотоциклов, так как ее отличает не только хорошее качество, но и привлекательная цена: цена мотоциклов Bajaj начинается от 100 тыс. руб., в то время как BMW — от 1,49 млн руб.».

Не экономить на безопасности

С введением санкций возникли сложности с поставкой запчастей для мотоциклов. За год новые схемы поставок деталей и расходных материалов для обслуживания мототехники в России в целом удалось отладить, хотя и здесь есть нюансы. «С запчастями для мотоциклов сейчас ситуация в некоторых случаях все еще непростая,— констатирует Денис Мигаль.— Помимо производителей оригинальных комплектующих поставки в нашу страну приостановили и те предприятия, которые выпускали неоригинальные запчасти из-за больших расходов на логистику. На сегодняшний день цепи, цилиндры и масляные фильтры привозят при помощи параллельного импорта, при этом срок ожидания некоторых деталей с прошлого года стал меньше. Переходить на китайские запчасти готовы не все владельцы мототехники, несмотря на то что сейчас на рынке появляется достаточно качественная китайская продукция, так как некоторые китайские компании купили европейских игроков, близких к банкротству, ради доступа к технологиям. Однако пока двигатели европейских и японских производителей китайские заводы заменить не могут, как и комплектующие для них. При выборе мотоцикла необходимо руководствоваться не только ценой и брендом, но и думать о последующем обслуживании мототехники — доступность запчастей и расходников, наличие сервисных центров».

В нынешних условиях при выборе мотоцикла важно делать ставку на авторитет и квалификацию продавца. Опытные мотолюбители говорят, что в некоторых случаях лучше переплатить, чем подвергаться риску ездит на байке с дефектами. «Мотоцикл — это транспортное средство повышенной опасности. Если выбирать мотоцикл, то либо новый, либо с пробегом и с полной историей, идеально — с дилерской гарантией,— советует Николай Антюшин.— Вы должны быть уверены, что ваша техника была и будет должным образом обслужена и в случае поломок не придется выкладывать крупную сумму на ремонт. На рынке существует много компаний, которые возят мотоциклы из других стран и для других рынков — это выгодно по цене, поэтому они востребованы. Для такого выбора я бы рекомендовал покупать технику с профессиональным подборщиком. То же относится к покупке мотоцикла на "вторичке". Мой личный выбор — покупка в официальных дилерских центрах, которые продолжают работу в России. Цена здесь на 20–30% выше, чем у компаний, которые привозят технику из других стран. Но возможности гарантийного обслуживания и надлежащая сертификация, на мой взгляд, стоят того».

Георгий Алексеев