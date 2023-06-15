Персональные и очень закрытые

Ограничения, вводимые западными политиками против России, повысили интерес состоятельных россиян к персональным фондам. Помимо большей конфиденциальности такое структурирование активов позволяет оптимизировать налоговую нагрузку и решать вопросы наследования. В 2022 году в России появились аналоги западных трастов — наследственные фонды, но спросом они пока не пользуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В докладе Банка России «Обзор ключевых показателей паевых инвестиционных фондов», опубликованном в конце мая, отмечается резкое снижение притоков в паевые инвестиционные фонды. По итогам I квартала инвесторы вложили в них 182 млрд руб., что сопоставимо с результатом аналогичного периода 2022 года, но более чем в четыре раза меньше притока средств в IV квартале минувшего года. Ключевой причиной низких показателей стало снижение спроса на закрытые ПИФы, привлечения в которые упали с рекордных 764 млрд руб. в IV квартале до 179 млрд руб.

Однако если в конце прошлого года значительную часть средств обеспечил один фонд, доля чистых активов которого составила 6% от всего рынка, то в этом году интерес отмечается к персональным фондам со стороны состоятельных частных инвесторов. По данным ЦБ, по итогам минувшего квартала около трети объема выдач инвестиционных паев ЗПИФов пришлось на индивидуальные фонды, а общее их число выросло на 5%. «СЧА фондов, которыми владеет один или два собственника — физических лица (или один или два собственника — физических лица и несколько юридических лиц и/или инвестиционных фондов), в совокупной СЧА ЗПИФ составила около 30%»,— говорится в обзоре ЦБ. Средние вложения на одно физическое лицо в этих фондах превышают 2 млрд руб.

Возвращение капиталов

Участники рынка называют несколько причин для роста спроса на индивидуальные или, как их сами УК называют, персональные фонды: демографические (старение людей и желание подготовить активы к передаче в наследство), экономические (налоговые преимущества, оптимизация управления различными активами) и персональные (конфиденциальность, юридическая защита активов). Директор департамента по управлению ЗПИФ «РСХБ Управление Активами» Борис Голубев обращает внимание, что интерес к персональным фондам вырос после 2014 года, в том числе после отказа от офшорных юрисдикций.

В 2022 году на фоне постоянно расширяющихся санкций против российского бизнеса и физических лиц выросли риски хранения капитала в недружественных юрисдикциях. В мае швейцарский банк Julius Baer одним из последних уведомил российских и белорусских клиентов о блокировке их ценных бумаг, хранящихся в Euroclear. «Наиболее сильно на переток капитала повлияло то, что иностранные банки "выгоняют" россиян, а также пример Credit Suisse (из-за финансовых проблем был поглощен UBS.— "Деньги") заставил задуматься, что даже крупный банк с многолетней историей вовсе не является стабильным и надежным»,— отмечает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев.

Западные ограничения стимулируют рассмотрение крупными инвесторами инвестиционных возможностей внутри России. «Это особенно хорошо видно на примере российского рынка коммерческой недвижимости, совокупный объем инвестиционных сделок на котором бьет рекорды ровно за счет интенсивного выхода иностранных игроков, продающих свои портфели с высокими дисконтами»,— обращает внимание директор Capella Investment Management Андрей Богданов.

Вместе с тем массового перетока капитала участники рынка не видят. Этому могут мешать блокировки, ограничения в проведении прямых денежных трансакций в сторону России, а также сложности с редомициляцией бизнеса из западных юрисдикций. «Для многих предпринимателей на текущий момент более безопасным видится перемещение капитала там, где это возможно, скорее из недружественных юрисдикций в дружественные и условно дружественные, но все же иностранные. Все это формирует картину, при которой внутренний рынок, что называется, остается при своих»,— считает господин Богданов.

Закрытое решение

Выбор в пользу персональных фондов обладает рядом преимуществ в сравнении с другими способами структурирования активов. В закрытый паевой инвестиционный фонд можно передать любые активы: ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, предметы роскоши и искусства, интеллектуальную собственность и многое другое. Исключение составляют наличные денежные средства. Взамен инвестор получит паи фонда, которые может продать, подарить, передать.

Формирование фонда занимает от трех до шести месяцев. После регистрации фонда и открытия счетов происходит передача активов и выдача паев. После этого во всех реестрах собственником активов будет числиться УК, управляющая этим ЗПИФом, а не конечный владелец. На управляющую компанию возлагаются все функции собственника — ее представители участвуют в собраниях акционеров, голосованиях, назначениях, управлении активами, спорах и судебных разбирательствах и многом другом.

Консолидация разных активов в одном фонде позволяет сэкономить на налогах. «Доходная и расходная части фонда сальдируются, давая общий результат. Данный результат не подлежит налогообложению до закрытия фонда или распределения дохода между владельцами паев»,— отмечает директор юридического департамента инвестиционной группы «Тринфико» Дмитрий Караваев.

Несмотря на передачу имущества в управление УК, инвестор не теряет контроль над ним. По словам генерального директора «КСП Капитал УА» Вячеслава Исмайлова, пайщик всегда может сменить контрагента (управляющую компанию, специализированный депозитарий, специализированного регистратора, оценщика), если ему что-то не нравится в их работе. Также через инвестиционный комитет и через общее собрание пайщиков у учредителей ЗПИФа имеются механизмы контроля над управлением имуществом фонда. В этом ключевое отличие и преимущество ЗПИФа по сравнению с западным дискреционным трастом, отмечает исполнительный директор УК «Современные фонды недвижимости» Александр Храмешкин. «Создание западного траста в большинстве случаев необратимая история: собственником имущества становится траст, все решения принимает управляющий, который связан исключительно условиями договора об учреждении траста. Управляющий может, но не обязан прислушиваться к пожеланиям учредителей и бенефициаров траста»,— отмечает господин Храмешкин.

Российский персональный фонд отличается от траста механизмом передачи активов при наследовании.

Если в случае траста фонд может создаваться под определенного наследника, то для передачи ЗПИФа распорядиться им нужно при жизни, то есть вписать наследника в завещание. Но даже этот способ передачи в наследство проще стандартного процесса наследования. «ЗПИФ позволяет бизнесу и другим активам продолжать операционную деятельность в прежнем режиме на протяжении всего наследственного процесса, который длится не менее полугода. В это время управлением указанными активами занимается профессиональный доверительный управляющий, то есть целостность бизнеса и других активов защищена»,— отмечает Дмитрий Караваев.

Такая упаковка потребует от инвестора дополнительных расходов на вознаграждение управляющей компании, специализированных депозитариев и регистраторов, оценщика, поэтому создавать такие фонды имеет смысл с активами от нескольких сотен миллионов рублей. Вячеслав Исмайлов обращает внимание на то, что передача имущества ЗПИФа может снизить оперативность проведения нестандартных операций из-за необходимости оформления решений инвестиционного комитета фонда и специализированного депозитария. «К недостаткам можно отнести обязательное налогообложение выплат промежуточного дохода из фонда»,— отмечает господин Исмайлов. Все участники рынка считают, что особенности персональных фондов с лихвой перекрываются преимуществами такой упаковки активов, которая к тому же обособлена от имущества управляющей им УК.

Наследственные и личные фонды

В России есть еще два типа фондов, которые по аналогии с англосаксонскими трастами могут использоваться для решения вопросов наследования. К таковым относятся наследственные фонды, они создаются на основании завещания человека и после его смерти. Как отмечает Андрей Богданов, отсутствие возможности при жизни наследодателя учредить, настроить, проверить работоспособность конструкции привело к тому, что в 2022 году появилась правовая форма личного фонда, который может быть создан еще при жизни его учредителя и при этом не только иметь наследственные задачи, но и в целом выполнять роль семейного или даже общественного, социального «траста».

Для создания личного фонда потребуется минимум 100 млн руб., что сильно сокращает число его потенциальных клиентов. Институт подобных фондов имеет целый ряд ограничений в сравнении с классическими ЗПИФами. К таковым господин Богданов относит невозможность соучреждения фонда и замены учредителя, субсидиарную ответственность учредителя и многое другое. Личные и наследственные фонды платят налоги как обычные юридические лица. «В этом плане они проигрывают конкуренцию западным трастам и ЗПИФам»,— отмечает Александр Храмешкин. Опрошенные «Деньгами» участники рынка не видят высокого интереса к таким фондам.

ЗПИФы, личные и наследственные фонды нацелены на разные цели. «ЗПИФы в первую очередь решают вопросы сохранения и приумножения капитала, тогда как личные и наследственные ПИФы направлены на выполнение конкретных целей, прописанных учредителями этих фондов. Неким примером личного наследственного фонда может служить Нобелевский фонд, который направляет доход от управления активами на выплату премий в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля»,— отмечает гендиректор Accent Capital Марина Харитонова.

Татьяна Палаева