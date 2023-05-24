Александра Ефанова лишили статуса судьи

ВККС РФ решила досрочно прекратить полномочия судьи председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее на фоне проверок и нарастающего скандала региональные власти присвоили Александру Ефанову звание почетного гражданина Самарской области

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Ранее на фоне проверок и нарастающего скандала региональные власти присвоили Александру Ефанову звание почетного гражданина Самарской области

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) решила досрочно прекратить полномочия судьи председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Также его лишили первого квалификационного класса. Решение принято в среду, 24 мая, после рассмотрения заключения комиссии ВККС по проверке сведений негативного характера в отношении Александра Ефанова. Инициатором проверки являлся депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«ВККС РФ решила признать в действиях судьи, председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова наличие дисциплинарного проступка. За совершение дисциплинарного проступка наложить дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, лишить Ефанова первого квалификационного класса»,— огласили решение на заседании ВККС.Оно может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Комиссию для проверки информации в отношении Александра Ефанова президиум ВККС РФ создал в начале апреля. Как тогда сообщал Александр Хинштейн, комиссия в числе прочего должна была проверить выкуп господином Ефановым части земли на острове Поджабный в Самаре у ООО «Эра». По данным депутата, председатель суда приобрел участок площадью 0,5 га на острове за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка). По сведениям сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость сотки на острове Поджабном доходит до 1,5 млн руб. Более того, совладельцем «Эры» в 2014–2016 годах был сын председателя Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. В видеоинтервью одному из федеральных каналов Александр Ефанов сообщил, что есть заключение государственной экспертизы, в которой говорится, что участки были проданы по рыночной цене.

Кроме того, предметом разбирательства стал факт аренды председателем суда автомобиля представительского класса Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., и покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet. Председатель суда арендовал транспорт как частное лицо у структуры ГК «Тон-Авто» Александра Курылина, бывшего главы Жигулевска. Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы автомобиль Toyota Sequoia не значится.

По данным Александра Хинштейна, детали договора аренды премиального автомобиля содержат признаки возможного нарушения кодекса судейской этики. Так, по информации парламентария, стоимость аренды Toyota Sequoia составляет 30 тыс. руб. в месяц, что ниже рыночной цены за такую услугу в 5–10 раз. Кроме того, по сведениям депутата, транспортный налог 115,8 тыс. руб., что составляет треть цены годовой аренды, оплачивает ООО «УК „Сервис Тон-Авто“».

Перед рассмотрением ВККС информации о главе кассационного суда Александр Хинштейн сообщил, что прокуратура Самарской области повторно отменила постановление регионального СУ СКР об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки Александру Ефанову в виде дорогостоящего автомобиля Toyota Sequoia. Причиной отмены постановления стала неполнота проведенной проверки. До этого прокуратура уже отменяла постановление СУ СКР по региону по тем же основаниям.

Ранее региональное следственное управление СКР отказало в возбуждении уголовного дела в отношении председателя кассационного суда по данному факту. По мнению депутата, это сделано в расчете на то, чтобы «заранее дезавуировать один из пунктов обвинений — о получении Ефановым от коммерческой структуры в личное пользование джипа Toyota Sequoia»: «Однако отмена облпрокуратурой (по поручению Генпрокуратуры) „отказного“ постановления СКР ломает все эти планы». Как отмечает Александр Хинштейн, проверку, по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, провели за неделю в обстановке «секретности», опросив только троих человек — Александра Ефанова, Александра Курылина и бухгалтера фирмы. «Все их объяснения (машину якобы сдали в аренду за 30–40 тыс. в месяц) были приняты на веру. …Считаю проверку предвзятой, необъективной и предпринятой в целях самозащиты Ефанова»,— подчеркнул депутат в своем Telegram-канале.

Прокуратура и СУ СКР по Самарской области ситуацию не комментируют.

В конце марта на фоне развивающегося скандала с вопросом, почему Александр Ефанов не отстранен от должности хотя бы на время проверок Генпрокуратурой РФ, к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву обратился глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. При этом за время проверок Александра Ефанова не только не отстранили от должности, но даже наградили. В январе губернатор Дмитрий Азаров присвоил господину Ефанову звание почетного гражданина Самарской области. Как уточнили в правительстве региона, председателю суда награда была присвоена «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан».

Ани Айвазян