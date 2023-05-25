Главу «Клуба финансовой защиты» обвинили в мошенничестве

В Санкт-Петербурге по обвинению в мошенничестве задержана блогер и организатор «Клуба финансовой защиты» (КФЗ) Злата Носова. Данная организация предлагала своим клиентам «урегулировать отношения» с банками и управляющими компаниями, обещая освободить их от обязательств платить по счетам за ЖКХ, кредитам и защитить от коллекторов. Чтобы получить право списания долгов, нужно было приобрести «Удостоверение советского человека». Следствие называет руководство КФР аферистами, жертвами которых были преимущественно пожилые люди, а эксперт считает, что феномен «советских граждан» гораздо шире возрастных рамок и является способом убежать от существующей действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственный комитет РФ по Петербургу (СКР) предъявил обвинение 45-летней Злате Носовой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Фото: скриншот видео с канала YouTube Златы Носовой Следственный комитет РФ по Петербургу (СКР) предъявил обвинение 45-летней Злате Носовой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Фото: скриншот видео с канала YouTube Златы Носовой

Следственный комитет РФ по Петербургу (СКР) предъявил обвинение 45-летней Злате Носовой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили 23 мая в пресс-службе ведомства. По версии следствия, женщина вместе с другими подельниками организовала в 2017 году потребительский кооператив «Клуб финансовой защиты» в Московском районе города. Организация называла себя «общественным объединением граждан», цель которого — социальная защита населения. После вступления в ее ряды человеку обещали помощь при получении пенсий, выплат и пособий, а также защиту от коллекторского и банковского произвола.

В релизе СКР говорится, что КФЗ проводил лекции и индивидуальные консультации, в ходе которых выявлялись граждане, имеющие различные задолженности или просто недовольные своим благосостоянием. В большинстве случаев это были доверчивые люди преклонного возраста. Их убеждали, что все полученные документы, включая паспорт, ИНН, СНИЛС, не имеют правовой силы, сама Российская Федерация — нелегитимное государство, поэтому никаких обязательств перед ней в принципе быть не может, а все жители страны до сих пор являются гражданами СССР. Основываясь на этих идеях, в КФЗ давали советы о том, как не платить за свет, воду и по банковским кредитам. Кроме того, клиентам предлагали за деньги получить «Удостоверение советского человека», с помощью которого якобы обнулялись все финансовые обязательства. В документе говорится, что удостоверение декларирует за гражданином «безусловные имущественные, территориальные, исторические, культурные и прочие права наследного потомка народов СССР».

В настоящий момент правоохранительными органами установлены пятеро потерпевших, которые, как утверждает следствие, будучи введенными в заблуждение, передали фигурантам более 2,7 млн рублей. Однако СКР проверяет информацию о совершении членами преступной группы серии аналогичных преступлений, а также разыскивает соучастников обвиняемой.

Несмотря на то, что сайт «Клуба финансовой защиты» недоступен, а в одноименном малочисленном сообществе в соцсети «ВКонтакте» давно нет никаких записей, кооператив, по данным СК России, продолжал свою деятельность вплоть до мая текущего года. Наибольшая активность велась в связанном с КФЗ паблике «Народный центр правовой защиты». Публикации в группе, где состоит почти две тысячи человек, в основном касаются советов, как обойти те или иные законы, а все ведомства, действующие от имени РФ, называются частными коммерческими структурами. На YouTube-канал Златы Носовой подписано более 7 тыс. пользователей. В своих роликах она рассказывает, что Советский Союз как субъект никогда не покидал международной арены, рассуждает о ничтожности Беловежских соглашений 1991 года и о неизбежном возрождении СССР.

Такие сообщества привлекают далеко не только ностальгирующих пенсионеров, а в принципе людей, оказавшихся в трудном финансовом положении, например, матерей-одиночек, а также представителей маргинальных групп, пояснил социолог и журналист Алексей Сахнин, который многие годы занимается изучением данного феномена. «Люди, состоящие в этих группах, часто имеют опыт в сфере "гаражной экономики", занимаются, к примеру, сбором цветмета или заняты какой-либо другой прекарной работой (трудовой деятельностью с неустойчивой формой занятости.— «Ъ-СПб»)»,— говорит господин Сахнин. В целом, отмечает эксперт, новые «советские граждане» — это сеть из разрозненных движений, без какой-то единой политической программы с людьми самых разных возрастов, которые живут в своем вакууме. Он подчеркивает, что образ нереализованного марксистского проекта для них становится материалом для конструирования ретроутопии, которая не имеет ничего общего с настоящим СССР.

Андрей Кучеров