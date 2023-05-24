Аффект высокой базы

Годовая инфляция в Удмуртии в апреле снизилась до 2,83%, следует из опубликованной статистики ЦБ. В сравнении с апрелем 2022 года наблюдается незначительное снижение цен на продукты питания, небольшое подорожание непродовольственных товаров, при этом услуги за год подорожали на 12%. В ЦБ отмечают, что на динамику повлияли расширение предложения на рынке и ослабление давления издержек у производителей. Эксперты объясняют низкую годовую инфляцию эффектом высокой базы прошлого года, когда цены выросли на 19% из-за ажиотажного спроса на фоне санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Банка России, годовая инфляция в Удмуртии в апреле снизилась до 2,83%. Месяцем ранее она составляла 3,35%. «В основном такая динамика объясняется расширением предложения и ослаблением давления со стороны издержек производителей продуктов питания»,— отметили специалисты ЦБ. Годовая инфляция в регионе оказалась выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе (1,43%) и в России в целом (2,31%).

Год назад годовая инфляция в республике достигла своего пика — 19,26%, после чего начала снижаться. Продукты питания тогда стоили в среднем на 21,44% дороже, чем в апреле 2021 года, непродовольственные товары выросли в стоимости почти на 23%, услуги — на 10,5%.

Средние цены на продовольственные товары в Удмуртии за год уменьшились на 0,25%. В марте они были в плюсе на 3,2%. На фоне рекордного урожая прошлого года снизились цены на зерновые и сою на внутреннем рынке, а также увеличились объемы производства комбикормов. Это в свою очередь сократили издержки животноводов. «Как следствие, в годовом выражении замедлился рост цен на молоко и сметану, а мартовский рост цен на глазированные сырки, сыр и кисломолочные продукты в апреле сменился снижением»,— говорят в ЦБ. Снижение цен на зерновые привел к удешевлению муки, а также макарон. Сокращение издержек производителей мясопродуктов на корма позволили активнее дешеветь вареной колбасе, а рост цен на мясные полуфабрикаты сменился снижением.

Непродовольственные товары в апреле 2023 года стоили в Удмуртии в среднем на 0,16% дороже, чем год назад. В марте фиксировали снижение годовых цен на 1,43%.

«Это в основном связано с частичным исчерпанием эффекта высокой сравнительной базы прошлого года»,— пояснили в ЦБ.

В апреле 2022 года цены на бытовую технику снизились из-за исчерпания повышенного спроса, возникшего в конце февраля — начале марта 2022 года на фоне введения санкций и ухода ряда западных компаний с российского рынка. В этом году цены на нее снизились благодаря расширению параллельного импорта, но менее значительно, чем в апреле 2022 года. В итоге в годовом выражении снижение цен на бытовую технику замедлилось.

В отличие от продуктов питания и непродовольственных товаров цены на услуги показывают серьезный рост за год — на 12,1%. Причем в марте они были выше на 11,66%, чем год назад. «В основном это связано с повышением издержек поставщиков отдельных услуг и ослаблением национальной валюты»,— отмечается в релизе Банка России.

Продолжает дорожать сотовая связь из-за роста затрат операторов на закупку и обслуживание импортного оборудования. Ослабление рубля и высокий сезонный спрос на туры привели к росту цен на путевки в Турцию. Замедлилось удорожание медицинских услуг. Год назад цены на них росли, так как повысилась стоимость оборудования и расходных материалов. Сейчас рост более сдержанный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения Российской академии наук Анна Овчинникова говорит, что снижение темпов инфляции связано с адаптивностью экономики к сложившейся ситуации, высокой базой, установившейся в 2022 году.

«Но, я бы на ситуацию посмотрела под другим углом, с базовых принципов функционирования экономики и рынков. Любые комментарии производителей, что снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары связаны с построением новых цепочек поставок, импортозамещением, можно трактовать следующим образом: продавец пойдет на уменьшение цены только вследствие высокой конкуренции или снижения спроса. Снижение издержек — это способ повысить маржинальность своего бизнеса, а не повод снизить цены на реализуемую продукцию»,— отмечает эксперт.

Таким образом госпожа Овчинникова делает вывод, что на инфляционные процессы в экономике сейчас оказывают влияние снижение платежеспособного спроса, темпов инфляции издержек производителя. Негативной реперной точкой изменения тенденций может стать ошибки Центрального Банка по регулированию денежной массы и валютного курса, считает она.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также отмечает, что на официальные текущие темпы инфляции в России в годовом выражении сейчас влияет эффект высокой базы прошлого года. В марте и апреле 2023 года инфляция замедляется из-за пиковых значений темпов роста потребительских цен в эти месяцы в прошлом году.

«Если посмотреть на недельные данные или на данные месяц к месяцу без эффекта высокой базы, то становится понятно, что инфляция в России растет опережающими прогнозы ЦБ темпами. И уже со следующего месяца в годовом выражении мы также сможем наблюдать рост потребительских цен, потому что из расчета выйдут месяцы пиковой инфляции прошлого года, но останутся месяцы дефляции или нулевого роста цен после их резкого скачка в марте и апреле»,— говорит эксперт.

По его оценкам, с точки зрения экономики, а не статистики, на инфляцию сейчас влияют активнее всего четыре фактора. Ослабление стоимости российского рубля приводит к увеличению стоимости всех импортных товаров. Дефицит некоторых видов иностранных товаров на российском рынке и высокий спрос на них также резко увеличивает стоимость данной продукции. Подорожание бензина и ДТ ведет к росту стоимости всех поставок и сразу же отражается на стоимости товаров для конечного покупателя. Также есть сезонный фактор и фактор урожайности, который в первую очередь отражается на продовольственной инфляции в России.

Снижение цен, по его наблюдениям, происходит в тех сегментах, где спал ажиотаж и сократился дефицит за счет увеличения объемов параллельного импорта и появления на российском рынке альтернативных поставщиков. Это бытовая техника и электроника, одежда и обувь. После резкого роста цен во втором квартале 2022 года, во втором квартале 2023 года средняя стоимость трехлетнего автомобиля с пробегом упала на 17,8% год к году, а цены на бюджетные модели снизились на 9% в годовом выражении, добавил господин Чернов. «Уже с мая 2023 года годовая инфляция в России начнет расти по мере выхода из расчета годовой инфляции низких показателей месячного прироста потребительских цен летнего периода в 2022 году. По итогу мая-июня годовая инфляция может вновь превысить 3,0% годовых»,— заключил эксперт.

Михаил Красильников

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК