Избиркомы прикрываются военной тайной

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — за правду» (СР ЗП) в судебном порядке начало бороться за голоса своего кандидата Галины Симоненковой. На сторону несостоявшегося мундепа также встали жители района, чьи голоса были аннулированы в результате действий территориальной избирательной комиссии № 26 и участковой избирательной комиссии № 1213. При этом представители избиркомов вчера выступили против приобщения к делу видеозаписей, потому что из-за обнародования личных данных военных, принявших участие в голосовании, может быть нарушена гостайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональное отделение партии «Справедливая Россия — за правду» (СР ЗП) в судебном порядке начала бороться за голоса своего кандидата Галины Симоненковой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Региональное отделение партии «Справедливая Россия — за правду» (СР ЗП) в судебном порядке начала бороться за голоса своего кандидата Галины Симоненковой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрения двух исков: об отмене решений избирательных комиссий об итогах голосования на избирательном участке № 1213 и о проведении повторного пересчета бюллетеней избирателей. Административными истцами по первому иску выступили региональное отделение партии СР ЗП и ее кандидат в мундепы Галина Симоненкова, которой не достался мандат из-за действий ТИК № 26 и УИК № 1213. По второму иску административными истцами выступили сразу 19 жителей МО «Город Красное Село», которые не согласны с действиями избиркомов. Представитель ответчиков Юлия Лебедева заявила, что для Петербурга иск, где избиратели сами выступают за защиту своих прав, это прецедент.

Как отмечал юрист Иван Попов, итоговое решение суда может изменить состав депутатов. Тогда победившие на довыборах кандидаты от «Единой России» Татьяна Исакова и Алла Павлова лишатся мандатов, а на участке будут объявлены довыборы.

На довыборах муниципальных депутатов в апреле этого года кандидат в мундепы Галина Симоненкова от партии СР ЗП не получила мандат из-за аннулирования голосования на избирательном участке 1213. Хотя, по предварительным данным, она набрала больше голосов, чем кандидат от «Единой России» Алла Павлова и должна была стать новым депутатом округа.

В ходе судебных слушаний выяснилось, что представитель ТИК № 26 и УИК № 1213 категорически против приобщения к материалам дела съемки с камер видеонаблюдения с участка, а также видео, снятых наблюдателями. Причиной тому представители ТИК назвали военных, которые могли проголосовать вместе с другими гражданами. Разглашение их личных данных, а также кадры их бюллетеней могут считаться гостайной. Однако все военнослужащие голосовали в военной части. Специально для них было организована выездная работа комиссии, на чем акцентировали внимание суда представители истцов.

«Если на видеозаписях видно бюллетени с личными данными военных, в этом случае мы рискуем раскрыть гостайну. А если данные на бюллетенях и сами бюллетени не будут видны, то тогда вообще непонятно, что именно мы будем доказывать предоставлением видеозаписей»,— сообщила представитель ТИК № 26 во время заседания по иску партии.

Господин Попов также просил ответчиков предоставить флешку с данными комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Однако территориальная комиссия от этого отказалась, так как все файлы, распечатанные документы и информационные носители были переданы в городской избирком. Суд решил затребовать эти вещдоки, а также все относящиеся к довыборам документы с участка.

«Протокола нет, другие распечатки не составлялись и тем более не сдавались в ТИК. Поэтому у нас нет доказательств того, что КОИБ вообще делал какие-то распечатки»,— сообщил представитель ТИК в суде. При этом наблюдатели и сама Галина Симоненкова выкладывали в сеть фотографии документов.

Представители ТИК № 26 и УИК № 1213 не спешили с ознакомлением материалов дела. Текст обоих дел и отчасти исковых заявлений представители ответчиков читали в перерыве на первом заседании суда. При этом представители ответчиков рассказали корреспонденту «Ъ-СПб», что им до сих пор не ясны исковые требования избирателей.

Екатерина Рязанова