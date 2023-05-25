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Коммерсантъ FM
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Праздник Торы

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Главный раввин России Берл Лазар

Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Хочу поздравить читателей «Коммерсанта» с Шавуот. В этот день около трех с половиной тысяч лет назад Вс-вышний даровал нам Тору — избрал нас, чтобы нести человечеству весть о едином Б-ге, и одновременно дал инструкции на праведную жизнь. С этого момента в истории человечества начинается монотеизм — то, что мы сейчас называем авраамическими религиями. И с этого же момента начинается внедрение в человеческую жизнь универсальных законов, дарованных Б-гом. Сам праздник Шавуот приурочен к годовщине получения народом скрижалей с текстом Десяти заповедей, сегодня общих для иудеев, христиан и мусульман, вместе составляющих большинство человечества. Эти заповеди охватывают все сферы человеческой жизни — религиозную, социально-политическую, семейную и личностную. Во время Шавуот мы приходим в синагоги и приводим с собой даже маленьких детей, чтобы еще раз услышать чтение Десяти заповедей. В чем их особая важность? С Торой все понятно: это свод мудрости Б-жьей, абсолютно новая информация, доставшаяся людям и серьезно изменившая их жизнь. А Десять заповедей, на первый взгляд, содержат вещи, известные каждому человеку: чти отца и мать, не убивай, не кради… Это основа морали любого нормального общества. Но уникальность Десяти заповедей в том, что это единственные в мире правила, из которых нет и не может быть исключений. Мы видим на всем протяжении истории, как различные общества предлагают изменения в сложившейся системе ценностей. Сейчас, к сожалению, резким нападкам подвергаются ценности семейные. Но положения, содержащиеся в Десяти заповедях, никто изменить не может — потому что они даны Б-гом, высшим разумом и высшим авторитетом! Любая попытка отвергнуть какую-либо из них не просто исключает человека из той или иной религии — она исключает его из человеческого сообщества. В праздник Шавуот мы вспоминаем о даровании Торы и словно бы каждый год заново переживаем это событие. Каждый год вновь принимаем на себя Закон и заповеди Г-сподни. И не просто принимаем, но принимаем с радостью. В дни праздника евреи приветствуют друг друга словами: «Принимаем Тору с радостью и делаем ее частью нашей внутренней сущности». И это вполне естественно: ведь законы, идущие от Б-га, не ограничивают человеческую жизнь, а защищают ее, делают ее счастливой как в духовной, так и в материальной сфере.

Берл Лазар, главный раввин России

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