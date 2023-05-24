«Шейхи Ближнего Востока готовы платить боксерам»

Шейхи Саудовской Аравии готовы потратить на бокс $400 млн. Новый турнир с участием четырех популярных бойцов анонсировал глава британской промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Станет ли такой проект на Ближнем Востоке центральным событием года в мире профессионального бокса? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

В рамках турнира четыре известных бойца-супертяжеловеса должны провести три боя — два полуфинала и финал. Все имена на слуху: Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. На данный момент украинскому боксеру Усику принадлежат три чемпионских пояса из четырех. Один пояс — у Тайсона Фьюри и, по большому счету, всех интересует именно их бой.

Но промоутеры по разным причинам договориться не смогли, слишком уж привыкли бойцы капризничать, выдвигая друг к другу различные требования. Так что даже заявление столь авторитетного промоутера, как Эдди Хирн, не является гарантией того, что мы увидим бои в Саудовской Аравии, уверен эксперт в области бокса, комментатор Александр Беленький:

«Какова вероятность этого турнира? 5-10%, может быть, и это очень много. Наверное, это такая нездоровая мечтательность во мне просыпается. Пока все стороны отделываются общими словами».

Тем не менее призовые в $400 млн, даже если их разделить на четверых, скорее всего, не позволят будущим участникам отказаться. Все-таки никто из бойцов, заявленных на турнир, хоть и брал чемпионские пояса, не является культовой фигурой в мире бокса, отметил промоутер Владимир Хрюнов:

«Все четверо — это даже не половина Майка Тайсона с точки зрения популярности и ожидания. Профессиональный бокс — это всегда про идола, спортсмена, чьи достижения заставляют дрожать и бросать любое занятие. Я к таковым не отнесу ни Тайсона Фьюри, ни Усика, ни Деонтея Уайлдера».

Но шейхи Ближнего Востока все равно готовы платить боксерам. Например, в прошлом году поединок Усика и Джошуа, который прошел в Саудовской Аравии, в городе Джидда, обошелся в $120 млн. Сейчас ни в одной стране мира такие деньги боксерам платить не готовы.

Понимая это, промоутеры делают все, чтобы заинтересовать миллиардеров Ближнего Востока, рассказал “Ъ FM” Александр Беленький: «Расчет какой: есть шейхи, которые готовы тратить свои миллиарды. Вот, наверное, кто-то из них и заплатит за чей-то проект».

Между тем в Саудовской Аравии пока ничего о предстоящих боях не пишут и не говорят. Но если шейхи действительно захотят увидеть всех боксеров в рамках одного турнира, то проблем с деньгами точно не будет, уверен бывший владелец футбольного клуба «Спартак», бизнесмен Андрей Червиченко:

«Печатный станок работает безостановочно, и основная масса этих триллионов не попадает в руки простым людям. Она сосредоточена у тех, кто этим процессом занят, то есть у верхушки, которая их даже сосчитать не может».

Есть еще одна проблема — дело в том, что у того же Фьюри, например, уже назначен бой с Энди Руисом. И если британец проиграет, то лишится чемпионского пояса и его значимость для предстоящего турнира резко упадет. Будут ли платить шейхи за бои того, кто только что проиграл, неясно. Возможно, поэтому Тайсон Фьюри назвал идею турнира полной чушью. Остальные предполагаемые участники соревнования хранят гордое молчание. Может, и правильно, ведь большие деньги любят тишину.

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