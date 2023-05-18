Александру Усику добавляют соперников

В истории с защитой украинским боксером Александром Усиком статуса главного супертяжеловеса в профессиональном боксе наметился новый неожиданный поворот. Вслед за боем за звание абсолютного чемпиона мира, в котором Усик должен был встретиться с британцем Тайсоном Фьюри, может сорваться и заменивший его поединок с соотечественником Фьюри Даниэлем Дюбуа. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уже констатировала, что стороны не смогли прийти к компромиссу по его условиям, назначив торги за право проведения матча. В случае же отказа Дюбуа новым оппонентом украинца неожиданно может стать американец Деонтей Уайлдер, который после двух подряд поражений от Фьюри, казалось, выбыл из чемпионской гонки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вслед за боем за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри может сорваться поединок Александра Усика (на фото) с Даниэлем Дюбуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Вслед за боем за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри может сорваться поединок Александра Усика (на фото) с Даниэлем Дюбуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Всемирная боксерская ассоциация назначила конкурс за право организации боя между обладателями двух титулов WBA в супертяжелом весе. Основной — суперчемпиона — принадлежит украинцу Александру Усику, второй по значимости — чемпиона «регулярного» — британцу Даниэлю Дюбуа. Торги пройдут 25 мая в Хьюстоне. Потенциальный организатор поединка должен обеспечить ему призовой фонд в размере не менее $1 млн, который будет поделен в пропорции 75% на 25% в пользу Усика.

Эта новость означает, что в карьере Александра Усика наметился второй подряд неожиданный поворот. Дважды, в 2021 и 2022 годах, победив знаменитого британского супертяжа Энтони Джошуа, Усик добыл сразу три чемпионских пояса — WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), а вместе с ними статус, по сути, ярчайшей звезды категории. Никто из представителей боксерского сообщества не сомневался, что в этом году его ждет даже более значимый, чем поединки с Джошуа, бой против еще одного британца — пользующегося колоссальной популярностью владельца титула Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри. На кону в нем должно было стоять звание абсолютного чемпиона мира и гонорар, существенно превышающий $100 млн на двоих. Однако в конце марта стороны объявили о срыве только что представлявшихся почти завершенными переговоров по этому бою.

Матч против Даниэля Дюбуа был выбран WBA, стремящейся сократить количество своих чемпионов, в качестве замены для Александра Усика отложенной на неопределенный срок встречи на ринге с Тайсоном Фьюри. Однако назначение торгов в данном случае не слишком хороший знак. В боксе он означает, что стороны не смогли прийти к компромиссу по условиям поединка и в принципе не горят желанием его проводить. Собственно, WBA и не делала секрета из того, что дедлайном для достижения такого компромисса являлось 2 мая. То есть он давно миновал.

Какие именно препятствия возникли в ходе переговоров, представители Александра Усика и Даниэля Дюбуа не уточняли. Одно из них, правда, и так очевидно. Коммерческая привлекательность Дюбуа довольно скромна. Этот боксер пока не проводил по-настоящему «больших» боев, а единственному элитному сопернику — соотечественнику Джо Джойсу — в 2020 году уступил нокаутом. Титул регулярного чемпиона Даниэль Дюбуа сохранил, можно сказать, чудом. В декабре прошлого года он дрался против южноафриканца Кевина Лерены и в первом раунде трижды побывал в нокдауне. Бой закончился досрочной победой Дюбуа после третьего раунда, но она вряд ли сильно улучшила его имидж и вряд ли способствовала повышению к нему интереса.

Другая причина, по данным BoxingScene, может заключаться в том, что Даниэль Дюбуа просто затягивает процесс устройства поединка с Александром Усиком, поскольку не готов к нему физически. Дело в том, что в бою против Лерены он серьезно травмировал колено.

BoxingScene предполагает, что, в случае если вариант с Дюбуа не будет реализован, соперником Усика, вероятно, станет обязательный претендент по версии IBF хорват Филип Хргович. Однако остальные медиаресурсы гораздо чаще упоминают иную, куда более известную фамилию. Это американец Деонтей Уайлдер, который на протяжении половины предыдущего десятилетия удерживал пояс WBC и считался выдающимся по мощи боксером.

Уайлдера подвело возвращение в спорт после борьбы с различными проблемами психологического и медицинского свойства Тайсона Фьюри. Они провели друг с другом три боя. В первом, в 2018 году, была зафиксирована ничья, два следующих — в 2020 и 2021 годах — Фьюри выиграл нокаутом, казалось выкинув американца из чемпионской гонки без шансов снова принять в ней участие. Однако сейчас ситуация, похоже, резко изменилась. Более того, менеджер Уайлдера Шелли Финкель сказал Sky Sports, что «если бы Деонтею предложили бой против Александра Усика, он бы, безусловно, был заинтересован в нем».

Алексей Доспехов