Один в поле за выборы

Совет томской думы рассмотрит предложение независимого депутата Игоря Лютаева о возвращении в Томске прямых выборов мэра. Инициатива поступила после провала первого конкурса на пост градоначальника, где все отобранные комиссией кандидаты отказались от участия в нем. В случае поддержки предложения депутата на сессии будет принято обращение к областному парламенту для внесения изменений в региональный закон. Впрочем, даже в случае полного успеха этой идеи следующего мэра Томска гордуме все равно предстоит избрать по итогам конкурса. Он может быть назначен на 22 августа.
Инициатива о возврате прямых выборов мэра Томска поступила после провала первого конкурса на пост градоначальника
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Комиссия по регламенту и правовым вопросам гордумы Томска на своем заседании 24 мая рассмотрела проект решения городского парламента об обращении в законодательную думу Томской области с предложением восстановить прямые выборы главы города. С такой инициативой выступил депутат Игорь Лютаев (депутатская группа «Чистый Томск»).
В качестве обоснования в пояснительной записке указывается, что из-за несостоявшегося конкурса на пост мэра 11 апреля 2023 года «городской округ остался без главы администрации, что ведет к неэффективному управлению городом». Напомним, что тогда снялись с выборов оба кандидата, отобранных конкурсной комиссией, — депутат областной законодательной думы Максим Лучшев и и. о. мэра Михаил Ратнер.
Господин Лютаев считает, что возвращение прямых выборов мэра продиктовано требованиями демократизации общества и вытекает из политической традиции Томска. При этом обращение в случае его принятия, как пояснил депутат, станет не законодательной инициативой, а выражением мнения гордумы, к которому может прислушаться областной парламент. Идею обращения также поддержал представитель «Яблока» Василий Еремин.
Комиссия по регламенту и правовым вопросам приняла решение рассмотреть вопрос вместе с подготовленным к тому времени текстом обращения на ближайшем заседании совета гордумы. За это решение проголосовали девять депутатов при одном против и пяти воздержавшихся.
Как уточнил „Ъ-Сибирь“ председатель комиссии Илья Леонтьев («Единая Россия»), заседание совета обычно проводится за неделю до сессии. Очередная сессия городского парламента назначена на 6 июня. При этом, отметил господин Леонтьев, совет гордумы может отклонить инициативу и не выносить ее на сессию. Помощник депутата Игоря Лютаева Галина Сосновских сообщила „Ъ-Сибирь“, что он не планирует проводить какую-либо организационную работу для поддержки инициативы в гордуме. В декабре 2022 года, когда гордума вносила поправки в устав Томска, отменившие прямые выборы, это решение поддержали 25 депутатов, четыре высказались против, еще трое воздержались. Но тогда речь шла о необходимом приведении устава в соответствие с областным законодательством.
Как сообщал „Ъ-Сибирь“, попытка восстановить прямые выборы мэров предпринята и в соседней Новосибирской области. Но там ее инициаторы пошли другим путем — через проведение регионального референдума. Избирательная комиссия Новосибирской области уже дважды отклоняла ходатайство, поданное для регистрации инициативной группы по проведению референдума, указав на допущенные в документах неточности. 22 мая независимый депутат горсовета Антон Картавин сообщил, что ходатайство подано в третий раз, и, по его мнению, «все возможные претензии уже исчерпаны». В России есть прецеденты восстановления прямых выборов мэра. В 2019 году соответствующий закон приняла законодательная дума Хабаровского края.
Как было объявлено в ходе обсуждения на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам, при любой судьбе инициативы Игоря Лютаева следующий мэр Томска будет избран по конкурсу. Члены комиссии рекомендовали провести его 22 августа. На этот раз на семь мест в конкурсной комиссии от гордумы претендуют девять депутатов, выдвинутых от фракций и депутатских групп. Рейтинговое голосование состоится также на ближайшей сессии.