Один в поле за выборы

Совет томской думы рассмотрит предложение независимого депутата Игоря Лютаева о возвращении в Томске прямых выборов мэра. Инициатива поступила после провала первого конкурса на пост градоначальника, где все отобранные комиссией кандидаты отказались от участия в нем. В случае поддержки предложения депутата на сессии будет принято обращение к областному парламенту для внесения изменений в региональный закон. Впрочем, даже в случае полного успеха этой идеи следующего мэра Томска гордуме все равно предстоит избрать по итогам конкурса. Он может быть назначен на 22 августа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициатива о возврате прямых выборов мэра Томска поступила после провала первого конкурса на пост градоначальника

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Инициатива о возврате прямых выборов мэра Томска поступила после провала первого конкурса на пост градоначальника

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Комиссия по регламенту и правовым вопросам гордумы Томска на своем заседании 24 мая рассмотрела проект решения городского парламента об обращении в законодательную думу Томской области с предложением восстановить прямые выборы главы города. С такой инициативой выступил депутат Игорь Лютаев (депутатская группа «Чистый Томск»).

В качестве обоснования в пояснительной записке указывается, что из-за несостоявшегося конкурса на пост мэра 11 апреля 2023 года «городской округ остался без главы администрации, что ведет к неэффективному управлению городом». Напомним, что тогда снялись с выборов оба кандидата, отобранных конкурсной комиссией, — депутат областной законодательной думы Максим Лучшев и и. о. мэра Михаил Ратнер.

Господин Лютаев считает, что возвращение прямых выборов мэра продиктовано требованиями демократизации общества и вытекает из политической традиции Томска. При этом обращение в случае его принятия, как пояснил депутат, станет не законодательной инициативой, а выражением мнения гордумы, к которому может прислушаться областной парламент. Идею обращения также поддержал представитель «Яблока» Василий Еремин.

Комиссия по регламенту и правовым вопросам приняла решение рассмотреть вопрос вместе с подготовленным к тому времени текстом обращения на ближайшем заседании совета гордумы. За это решение проголосовали девять депутатов при одном против и пяти воздержавшихся.

Как уточнил „Ъ-Сибирь“ председатель комиссии Илья Леонтьев («Единая Россия»), заседание совета обычно проводится за неделю до сессии. Очередная сессия городского парламента назначена на 6 июня. При этом, отметил господин Леонтьев, совет гордумы может отклонить инициативу и не выносить ее на сессию. Помощник депутата Игоря Лютаева Галина Сосновских сообщила „Ъ-Сибирь“, что он не планирует проводить какую-либо организационную работу для поддержки инициативы в гордуме. В декабре 2022 года, когда гордума вносила поправки в устав Томска, отменившие прямые выборы, это решение поддержали 25 депутатов, четыре высказались против, еще трое воздержались. Но тогда речь шла о необходимом приведении устава в соответствие с областным законодательством.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, попытка восстановить прямые выборы мэров предпринята и в соседней Новосибирской области. Но там ее инициаторы пошли другим путем — через проведение регионального референдума. Избирательная комиссия Новосибирской области уже дважды отклоняла ходатайство, поданное для регистрации инициативной группы по проведению референдума, указав на допущенные в документах неточности. 22 мая независимый депутат горсовета Антон Картавин сообщил, что ходатайство подано в третий раз, и, по его мнению, «все возможные претензии уже исчерпаны». В России есть прецеденты восстановления прямых выборов мэра. В 2019 году соответствующий закон приняла законодательная дума Хабаровского края.

Как было объявлено в ходе обсуждения на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам, при любой судьбе инициативы Игоря Лютаева следующий мэр Томска будет избран по конкурсу. Члены комиссии рекомендовали провести его 22 августа. На этот раз на семь мест в конкурсной комиссии от гордумы претендуют девять депутатов, выдвинутых от фракций и депутатских групп. Рейтинговое голосование состоится также на ближайшей сессии.

Валерий Лавский