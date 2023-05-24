В «России» объяснили использование несертифицированных навигационных баз для SSJ

В «России» заявили, что используют несертифицированные базы аэронавигационных данных для самолета SSJ-100 с разрешения Росавиации, говорится в комментарии авиакомпании, поступившем в «Ъ». В пресс-службе компании уточнили, что перевозчик, «как и другие крупные эксплуатанты авиационной техники отечественного производства», использует базу данных от филиала «Центра аэронавигационной информации» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ЦАИ).

Как сообщал «Ъ», «Иркут» ранее отказался загружать базы данных этого производителя по запросу «России», поскольку они еще не прошли процедуру сертификации. «Разрешение на использование (ЦАИ) получено на основании решения Росавиации и до завершения процедуры одобрения ЦАИ как поставщика загружаемого программного обеспечения»,— объяснили в «России».

«Иркут» в комментарии «Ъ» отмечал, что не получал жалоб на авторизованные им базы данных от «Авиа-брифинга» от эксплуатантов, не уточняя на момент публикации, что «Россия» не входит в число пользователей единственного сертифицированного поставщика.

«Авиакомпания уведомила завод-производитель об использовании базы данных ЦАИ еще в 2022 году»,— прокомментировали в компании. Там добавили, что «"Россия" выступает за равноценный допуск всех поставщиков услуг при условии прохождения ими всех необходимых процедур и регламентов, установленных производителем и регулятором в области гражданской авиации.

«Ъ» направил запросы в Росавиацию и авиакомпании-эксплуатанты SSJ-100.

Сколько останется «Суперджетов» к 2030 году по прогнозам специалистов — в материале «Ъ».

Айгуль Абдуллина