Новый владелец ТЦ Zoom закрыл торговый центр

В Перми полностью закрылся торговый центр Zoom, который располагался в здании бывшего ресторанного комплекса «Живаго». Из ТЦ съехали все арендаторы, здание закрыто, убедился корреспондент «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Напомним, здание ТЦ Zoom на ул. Ленина, 37 приобрела строительная компания «Ингрупп». В «Ингрупп» сообщили «Ъ-Прикамье», что концепция развития объекта до сих пор не определена. По сведениям источников в деловой сфере Прикамья, компания пока не собирается застраивать площадку на ул. Ленина, 37 и может перевести в здание свой офис.