Проверка Роспотребнадзора не подтвердила факт приготовления кофе на грудном молоке в пермских кофейнях

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело контрольно-надзорное мероприятие в виде внеплановых визитов в кофейни сети «Смайл», где ранее сообщали, что готовят кофе на грудном молоке. Факты приготовления такого кофе не подтвердились. Об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос депутата краевого заксобрания Олега Постникова, который парламентарий предоставил «Ъ-Прикамье». Роспотребнадзором установлено, что приготовление напитка осуществляется с использованием питьевого молока и сливок фабричного производства.

О том, что в пермских кофейнях федеральной сети «Смайл» продается кофе с грудным молоком, 16 мая сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на владельца точек Максима Кобелева. Позже реклама такого кофе появилась в группе пермских кофеен «Смайл» в соцсети «ВКонтакте». Господин Постников обратил на это внимание и написал в своем телеграм-канале, что подключил юристов «на проработку законности» ситуации. После того как информацией заинтересовалось краевое управление Роспотребнадзора, в заведениях сообщили, что «пошутили» и на самом деле грудное молоко не используют, а добиваются похожего вкуса, смешивая козье и миндальное молоко.