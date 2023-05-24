Путин переименовал Горный университет

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении наименования Санкт-Петербургского горного университета. Ему дали имя Екатерины II. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горный университет в Санкт-Петербурге.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Горный университет в Санкт-Петербурге.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Горный институт был основан в 1773 по указу императрицы Екатерины II. Он был первым высшим техническим учебным заведением в России. Название университета меняли шесть раз после распада СССР.

В Горном в 1997 году Владимир Путин защитил диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». В 2018 году дочь ректора Владимира Литвиненко Ольга заявила в интервью, что автором этой диссертации был ее отец. При этом сам Владимир Литвиненко назвал обвинения «бредом». Отрицает эту информацию и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После этого, в 2020 году, господин Литвиненко получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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