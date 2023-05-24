Госдума в первом чтении одобрила закон о новых основаниях для недопуска к гостайне

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки, которые вводят новые ограничения для доступа к гостайне. Согласно законопроекту, в доступе к гостайне будут отказывать владельцам зарубежной недвижимости и зарубежных активов.

Согласно поправкам, гражданина России не допустят к гостайне, если у него или его близких родственников есть:

Зарубежная недвижимость.

Счета и вклады в иностранных банках, расположенных за рубежом.

Иностранные финансовые инструменты.

При этом отказ в допуске к гостайне исключает возможность замещения должностей, связанных с получением секретных сведений.

Соавтор проекта закона, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что поправки помогут «минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств».

«Только в 2022 году привлечено к административной и дисциплинарной ответственности более 2 тыс. секретоносителей, 234 — лишены допуска к гостайне, а 196 лиц уволены. После вступления в июле 2022 года в действие ст. 283.2 УК РФ более 30 секретоносителей за незаконный выезд за границу привлечены к уголовной ответственности»,— написал Василий Пискарев в Telegram.

Как сообщил господин Пискарев, за период с 2017 по 2022 год по ст. 275 УК РФ привлекли к уголовной ответственности 48 россиян, допущенных к гостайне либо имевших возможность собирать секретные сведения через свои связи. По словам господина Пискарева, они были завербованы иностранными спецслужбами во время выезда за рубеж, в том числе под угрозой негативных последствий для принадлежащих им зарубежных имущества и активов.

Максимальный срок наказания за разглашение гостайны — до четырех лет лишения свободы. При наличии тяжких последствий — до семи лет. Летом прошлого года максимальное наказание за несогласованный выезд за рубеж лиц, владеющих гостайной, было увеличено до семи лет лишения свободы.

Анастасия Ларина