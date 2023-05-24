Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил бывшему солисту группы «Ария» Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Валерий Кипелов
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
«Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту»,— говорится в указе.
Валерию Кипелову 64 года. Он был основателем и солистом рок-группы «Ария», в 2002 году основал собственную группу «Кипелов». Какое-то время Валерий Кипелов принимал гостевое участие в концертах «Арии».
Валерий Кипелов поддержал присоединение Крыма к России, а также начало боевых действий на Украине. В июле 2022 года выступил в госпитале перед военнослужащими Росгвардии. В январе Украина ввела против него санкции.