ЗакС в первом чтении принял проект о газификации за счет маткапитала

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, разрешающий использовать материнский капитал для газификации домовладений.

Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков. По их мнению, затраты на газификации жилья могут быть «неподъемным грузом» для семей.

Планируется, что средства можно будет потратить на проектирование, изыскательные работы, установку газопровода, покупку газовых плит, котлов, варочных поверхностей и дымовых и вентиляционных каналов.

Напомним, что размер маткапитала в Петербурге составляет около 195 тыс. руб. Средства выделяются после рождения или усыновления третьего ребенка с начала 2012 года.

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