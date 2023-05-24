Opel обновил хэтчбек Corsa

Компания Opel представила рестайлинговый вариант компактного хэтчбека Corsa, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Модель получила полностью новый дизайн кузова — экстерьер автомобиля выполнен в фирменной стилистике Opel Vizor. Кроме того модернизированы светодиодные фары, на дверце багажника появился шильдик с наименованием модели, а в качестве опции для хэтчбека предложена двухцветная окраска с контрастной крышей.

В салоне изменения свелись к обновлению руля и селектора трансмиссии. Мультимедийная система получила процессор Snapdragon от Qualcomm, обновленный интерфейс и расширенные возможности, включая поддержку онлайн-обновлений.

Технически базовые версии не изменились. Предусмотрены бензиновые 75-сильный атмосферный 1,2-литровый мотор и его 100-сильный вариант, которые сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Предусмотрены 100- или 136-сильные гибридные версии с бензиновым 1,2-литровым турбомотором и 28-сильным электродвигателем, интегрированным в 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Электрический вариант Corsa Electric доступен в двух версиях. Базовой осталась 136-сильная модификация с батареей 50 кВт·ч с запасом хода до 357 км, а после рестайлинга к ней добавилось 156-сильное исполнение с аккумулятором на 51 кВт·ч и автономностью до 402 км.

Продажи обновленного семейства Opel Corsa в Европе начнутся осенью 2023 года.

Максим Вершинин

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