Чуть менее половины российских семей имеют кредиты

Как показал опрос ВЦИОМ, доля россиян, у кого в семье есть кредиты, составляет 46%. Она оказалась почти вдвое выше, чем во время первого замера в 2009 году (26%), но ниже пиковых значений 2017-го (58%).

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По данным исследования, кредитная активность россиян интенсивно росла с 2009 по 2017 год. В 2020 году готовность брать кредиты снизилась на фоне общей социально-экономической стагнации в период пандемии. Последний год также показал снижение активности. Об отсутствии кредитов заявил 51% респондентов. Сократилась доля тех, у кого их три и более, — до 7% против 13% в 2021 году и 12% в 2022-м.