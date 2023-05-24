Как получить загранпаспорт в России в 2023 году

Где подать заявление, какие еще документы нужны, сроки выдачи заграничного паспорта и другие детали — в материале «Ъ».

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Виды загранпаспортов в 2023 году

В России выдают паспорта двух образцов: старого образца и биометрический. У второго есть ряд преимуществ, в частности, такой документ имеет срок действия десять лет, в отличие от пяти для стандартного загранника. При этом есть и минусы — в паспорт старого образца можно вписать маленьких детей (при условии что они имеют право выезжать в другую страну вместе с родителями), а в новой версии документа этого нет. Также для многих является минусом то, что при получении документа, содержащего современный носитель информации, автоматически делается цифровое фото и сканируются пальцы рук гражданина.

Где подать заявление на оформление загранпаспорта

Сегодня у граждан РФ есть выбор, где оформить загранпаспорт:

1.Паспортный стол. Обращаясь за помощью, гражданин должен самостоятельно подать заявление в МВД, подкрепив его соответствующим пакетом документов. Это затратный по времени процесс, так как нужно записаться на прием к специалисту, предоставить документы и фотографии, а затем ждать своей очереди. Не факт, что паспорт выдадут быстро. В лучшем случае процедура оформления займет месяц.

2.МФЦ. Еще один способ оформить загранпаспорт — посетить одно из отделений многофункционального центра. Как правило, гражданин должен оплатить пошлину, подать заявление на выдачу загранника в нескольких экземплярах, собрать полный пакет документов и сделать фотографии определенного формата.

3.«Госуслуги». Сервис позволяет максимально оперативно оформить загранпаспорт, так как все ключевые операции можно выполнить в режиме онлайн. Гражданину достаточно составить заявление, заполнив специальную форму на сайте, и добавить электронное фото. В дальнейшем подавшего заявку могут пригласить в отделение МВД, чтобы снять отпечатки пальцев, но зато документ будет готов в сжатые сроки, что является важным фактором.

Документы для подачи заявления

Чтобы претендовать на новый загранпаспорт, необходимо предоставить определенный перечень документов, куда входят:

— заявление о выдаче загранпаспорта;

— паспорт гражданина РФ;

— военный билет (если есть);

— личное фото в соответствующем формате;

— данные документа о смене ФИО, если менялись;

— дополнительное заявление, свидетельствующее об истечении срока действия загранпаспорта, если он уже был выдан ранее.

Госпошлина на загранник в 2023 году

В федеральном законе и Налоговом кодексе РФ четко обозначены минимальные и максимальные размеры госпошлин на выдачу загранпаспортов. Так, если гражданин хочет получить документ старого образца, срок действия которого пять лет, ему придется выложить 2 тыс. руб. За новую биометрическую версию в МФЦ попросят 5 тыс. руб., что обусловлено особенностями оформления. При этом для несовершеннолетних во всех случаях предусмотрена скидка 50%.

Оплатить госпошлину можно сразу после того, как ответственное ведомство подтвердило прием заявления. Лучше внести платеж заранее, чтобы поход в МВД с оригиналами документов не оказался напрасным. Что касается подтверждения выполнения финансовых обязательств, то подойдет обычная банковская квитанция, сформированная с учетом всех требований.

Сроки выдачи загранпаспортов

Если гражданин не может решить, где можно оформить загранпаспорт в максимально короткие сроки, то лучше сделать это по месту жительства, чтобы упростить себе задачу и минимизировать время ожидания. По закону компетентные органы могут принять и рассмотреть заявление в любом регионе, но желательно обращаться, имея местную постоянную регистрацию. Если сделать все правильно, новый документ можно получить уже через 30 дней. Именно такой срок предусмотрен действующим законодательством, хотя чиновники часто ссылаются на загруженность или технические неполадки, из-за чего возникают задержки. Кроме того, граждане часто сами оставляют пространство для маневра сотрудникам государственных структур, когда подают заявление по месту фактического пребывания. По возможности этого лучше не делать, так как возникнут проблемы с подтверждением трудовой деятельности, а загранник придется ждать до трех месяцев. Оптимальный вариант — подать все документы в режиме онлайн.

Марина Колоколова