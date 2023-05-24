Путин изменил наименование Санкт-Петербургского горного университета

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании Санкт-Петербургского горного университета. Теперь он будет называться Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ о создании Горного института (первоначальное название Санкт-Петербургского горного университета) в 1773 году подписала императрица Екатерина II. Университет был первым высшим техническим учебным заведением, которое появилось в России. После распада СССР название университета меняли шесть раз.

В Санкт-Петербургском горном университете Владимир Путин в 1997 году защитил диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». В 2018-м дочь ректора университета Владимира Литвиненко Ольга заявила, что автором диссертации Владимира Путина был ее отец. Владимир Литвиненко назвал обвинения дочери бредом. Информацию опроверг и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2020-м Владимир Литвиненко указом президента был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.