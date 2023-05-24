Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин изменил наименование Санкт-Петербургского горного университета

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании Санкт-Петербургского горного университета. Теперь он будет называться Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ о создании Горного института (первоначальное название Санкт-Петербургского горного университета) в 1773 году подписала императрица Екатерина II. Университет был первым высшим техническим учебным заведением, которое появилось в России. После распада СССР название университета меняли шесть раз.

В Санкт-Петербургском горном университете Владимир Путин в 1997 году защитил диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». В 2018-м дочь ректора университета Владимира Литвиненко Ольга заявила, что автором диссертации Владимира Путина был ее отец. Владимир Литвиненко назвал обвинения дочери бредом. Информацию опроверг и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2020-м Владимир Литвиненко указом президента был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...