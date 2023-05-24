Минобороны с 24 февраля 2022 года обучило 120 тыс. военных

С начала боевых действий на Украине Минобороны России обучило больше 120 тыс. военных. Непосредственно для группировок войск и новых соединений было подготовлена 121 тыс. военных. При этом 5 тыс. из них обучены пользоваться оружием высокотехнологичного образца.

«С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 121 тыс. специалистов»,— рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

5 тыс. военных научили использовать танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различные комплексы беспилотных летательных аппаратов.

4 ноября президент Владимир Путин сообщил, что с 21 сентября в России мобилизовали 318 тыс. человек (300 тыс. мобилизованных, 18 тыс. добровольцев).

Минобороны России отчитывалось о потерях среди российских военных два раза — последний раз в конце марта прошлого года. По данным ведомства, с начала боевых действий погибли 1351 человек, еще 3825 человек были ранены.

Анастасия Ларина