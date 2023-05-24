ГУ МЧС по Удмуртии: нет угрозы для жизни детей, пострадавших при крушении беседки

Для ликвидации последствий рухнувшей школьной беседки в деревне Лудорвай в Удмуртии привлекалось 42 человек и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. На место происшествия в том числе работал психолог.

Шестерых детей, учащихся начальной школы, удалось извлечь из-под завалов до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Школьников направили в Ижевск для детального обследования специалистами.

По предварительным данным, угрозы жизни детей нет.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 24 мая, около 12:13. В связи с травмированием детей доследственную проверку начало следственное управление СКР по Удмуртии, а также прокуратура региона.