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обновлено 13:13

Прокуратура и СК в Удмуртии проводят проверку по факту рухнувшей в деревне Лудорвай школьной беседки

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента с обрушение беседки на территории школы в деревне Лудорвай, при котором пострадали семеро детей. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, выясняются причины и условия, способствовавшие причинению вреда здоровью несовершеннолетним.

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Кроме того, в связи с травмированием детей доследственную проверку начало следственное управление СКР по Удмуртии. По данным ведомства, состояние одного из детей оценивается как средней тяжести. На место выехали следователи и криминалисты.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 24 мая, около 12:13. Пятеро пострадавших детей направлены в Ижевска для дополнительного обследования, еще двое осматриваются на месте.

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