Губернатор Томской области анонсировал запуск серийного производства легкомоторных самолетов

В Томской области будет создано серийное производство модернизированных самолетов ТВС-2МС, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

«Собран первый в истории региона самолет! Это сделали специалисты «Сибаэрокрафта» на своей площадке в деревне Березкино. Будем налаживать серийную сборку таких самолетов и возрождать региональную авиацию», - прокомментировал глава Томской области.

По его словам, в самолете 12 мест. Запас хода достигает около 1 тыс. км., что позволит без дозаправки долететь из Томска до Стрежевого.

В марте этого года Русавиапром со ссылкой на заявление заместителя генерального директора компании «СибАэроКрафт» Михаила Гребенникова сообщил, что основным самолетом для местных воздушных линий является или Ан2, или его модернизированная версия ТВС2МС.

Компания «СибАэроКрафт» модернизирует четыре самолета, первый ТВС-2МС собран на 100 % и готовится к летным испытаниям, второй находится на завершающей стадии сборки.

«Сибаэрокрафт» занимается развитием малой авиации в Томской области. Компания, по данным региональных властей, построила в деревне Березкино под Томском новую посадочную площадку для малой авиации им. В. Чкалова. В августе 2021 года в ее открытии принимал участие экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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Лолита Белова