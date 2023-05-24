За минувшие сутки Белгородская область была обстреляна со стороны Украины более 30 раз

За 23 мая ВСУ обстреливали Белгородскую область более 30 раз, следует из опубликованных губернатором Вячеславом Гладковым данных.

Восемь раз попал под обстрел Белгородский район. В селе Нижний Ольшанец был сбит беспилотник а село Щетиновка попало под артиллерийский обстрел, всего было выпущено семь снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Дважды попал под обстрел Борисовский район: один минометный снаряд был запущен по окраине хутора Лозовая Рудка, а в поселке Борисовка два взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Пострадавших нет, есть ряд разрушения зданий, повреждены две машины.

Девять раз был обстрелян Грайвронский горокруг. Два минометных снаряда были выпущены по селу Дроновка, под минометный обстрел попало село Гора-Подол, в Грайвороне были обнаружены остатки двух беспилотников. Пострадавших нет, есть ряд разрушений. Так, между Глотовом и Безыменом поврежден газопровод.

13 раз обстрелян Шебекинский горокруг. Под минометный обстрел попали поселок Первомайский и село Середа (десять снарядов), зафиксированы три атаки с беспилотников — в Муроме и поселке Маслова Пристань. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Трижды был атакован БПЛА Краснояружский район: одно взрывное устройство было сброшено в селе Староселье, один беспилотник упал в районе частных домовладений в селе Теребрене и еще один дрон — сбит в районе села Вязового. Пострадавших и разрушений нет.

Белгород ночью был атакован беспилотником. Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на проезжую часть. Пострадавших нет, есть повреждение легкового автомобиля и дорожного полотна.

В Волоконовском районе хутор Старый попал под минометный обстрел, всего было выпущено девять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Яковлевском горокруге ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства в поселке Томаровка. Пострадавших нет, есть повреждения в двух административных зданиях.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».