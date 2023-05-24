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За минувшие сутки Белгородская область была обстреляна со стороны Украины более 30 раз

За 23 мая ВСУ обстреливали Белгородскую область более 30 раз, следует из опубликованных губернатором Вячеславом Гладковым данных.

  • Восемь раз попал под обстрел Белгородский район. В селе Нижний Ольшанец был сбит беспилотник а село Щетиновка попало под артиллерийский обстрел, всего было выпущено семь снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
  • Дважды попал под обстрел Борисовский район: один минометный снаряд был запущен по окраине хутора Лозовая Рудка, а в поселке Борисовка два взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Пострадавших нет, есть ряд разрушения зданий, повреждены две машины.
  • Девять раз был обстрелян Грайвронский горокруг. Два минометных снаряда были выпущены по селу Дроновка, под минометный обстрел попало село Гора-Подол, в Грайвороне были обнаружены остатки двух беспилотников. Пострадавших нет, есть ряд разрушений. Так, между Глотовом и Безыменом поврежден газопровод.
  • 13 раз обстрелян Шебекинский горокруг. Под минометный обстрел попали поселок Первомайский и село Середа (десять снарядов), зафиксированы три атаки с беспилотников — в Муроме и поселке Маслова Пристань. Обошлось без пострадавших и разрушений.
  • Трижды был атакован БПЛА Краснояружский район: одно взрывное устройство было сброшено в селе Староселье, один беспилотник упал в районе частных домовладений в селе Теребрене и еще один дрон — сбит в районе села Вязового. Пострадавших и разрушений нет.
  • Белгород ночью был атакован беспилотником. Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на проезжую часть. Пострадавших нет, есть повреждение легкового автомобиля и дорожного полотна.
  • В Волоконовском районе хутор Старый попал под минометный обстрел, всего было выпущено девять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
  • В Яковлевском горокруге ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства в поселке Томаровка. Пострадавших нет, есть повреждения в двух административных зданиях.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

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