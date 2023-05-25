Вознесение Господне

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Поздравляю читателей и коллектив газеты «Коммерсантъ» с праздником Вознесения Господня! Жизнь Церкви постоянно обновляется, в ней сменяют друг друга времена трудов и пора праздников. Святитель Феофан Затворник сравнивает это чередование с работой легких человека. Как мы вдыхаем, чтобы выдохнуть, и наоборот, иначе наше физическое существование прекратится, так и в церковной жизни нужны посты и праздники. В их перемене мы не устаем возрастать и укрепляться духовно, искать Христа всем сердцем и возноситься умом к высоте евангельского учения. Готовя нас к сегодняшнему празднику, еще на Рождество Христово Церковь призывала нас: «Христос на земли, возноситеся!» Ныне мы вместе с апостолами восходим на гору Елеон, где Богочеловек Иисус Христос, исполнив все пророчества, возносит человеческую природу к Престолу Бога Отца. Бог действует в нашей жизни всегда. Он может позвать за Собой посреди обыденных трудов как галилейских рыбаков или протянуть руку как апостолу Петру, утопавшему в мятущейся стихии. Подобно родителю, открывающему объятья и предотвращающему падение малыша, который делает неуверенные шаги в его сторону, Господь незримо хранит любого человека, лишь бы у того было намерение идти к Нему. Первый шаг — обрести веру. Второй шаг — восчувствовать неотвратимость ответа перед всеведущим Богом. Третий шаг — привыкнуть жить в Боге, как писал философ Константин Леонтьев, «вопреки лени, вопреки развлечениям, вопреки слишком дерзкой надежде на всепрощение Божие, вопреки напрасной и чрезмерной боязни потерять на молитву и другие дела веры время, дорогое для нескончаемых житейских дел». Привычка побуждать себя поступать по вере во Христа — это наши духовные крылья. Беззлобная и безропотная душа, всегда готовая потрудиться Бога ради, легко возносится над невзгодами временной жизни к безмятежности иного мира — грядущего Царства Славы Божией. Обещанный Христом покой (см. Мф. 11: 29) доступен всем, окрыленным верою и доброхотством. Остается только не отсрочивать и не замедлять свое шествие к Христу, воскресшему и вознесшемуся, «чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим» (Евр.4:1). В праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа желаю всем обрести и не опускать крылья веры в Него, пока у нас еще есть время.

Климент, митрополит Калужский и Боровский