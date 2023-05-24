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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: Тинькофф-банк зарегистрировал собственный университет

В системе «СПАРК-Интерфакс» по коду ОКВЭД «образование высшее — бакалавриат» появилась новая компания — «Автономная некоммерческая организация высшего образования "Центральный университет"». Юрлицо было зарегистрировано 18 мая. В качестве ректора вуза указан Евгений Ивашкевич, который, согласно данным реестра, является членом совета директоров АО «Тинькофф страхование», а также членом коллегиального исполнительного органа АО «Тинькофф банк».

Два собеседника «Ведомостей», близких к кредитной организации, подтвердили, что Тинькофф-банк работает над проектом собственного вуза. В пресс-службе Тинькофф-банка рассказали изданию, что организация на основе официальной образовательной лицензии уже долгое время развивает большое количество направлений работы со студентами и школьниками в рамках программы «Тинькофф образование».

«Сейчас рассматриваем возможность использования накопленной технологической и IT-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета. Детали проекта будут анонсированы позже, летом»,— отметил представитель пресс-службы. В Рособрнадзоре уточнили, что сведений об обращении за лицензией от Тинькофф-банка у ведомства пока нет.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) образование — это модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему. Она основана на интегративном подходе: биологию, физику, химию и математику преподают в связи друг с другом, а не по отдельности.

С 2021 года Тинькофф-банк сотрудничает с НИУ ВШЭ. Тогда «Тинькофф Инвестиции» стал партнером олимпиады ВШЭ по финансовой грамотности «Высшая проба». В 2022-м после подписания соглашения о стратегическом партнерстве университета и кредитной организации банк стал соорганизатором национальной олимпиады по анализу данных DANO для школьников 9–11-х классов. В июле прошлого года Тинькофф-банк открыл собственную кафедру на базе факультета компьютерных наук ВШЭ.

Милена Костерева

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