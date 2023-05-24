Исполняющий обязанности главы Минздрава Коми собирается на СВО

Исполняющий более года обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев решил отправиться на СВО. Об этом чиновник сообщил своему работодателю — главе региона Владимиру Уйбе, пояснив, что такое решение принял как «мужчина и патриот своей страны». Военный комиссар Коми Дмитрий Федин сказал прессе, что «это достойный поступок».

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«Отношусь с уважением и одобрением. Медицинский опыт Игоря Дягилева очень нужен там, где сейчас спасают жизни наших защитников. Игорь Владимирович показал, что для него профессиональный долг — превыше всего. Верность однажды выбранной профессии, верность Родине — это выбор настоящего мужчины, врача и патриота»,— высказался Дмитрий Федин.

Позиция руководителя региона в связи с просьбой и. о. министра пока неизвестна.

Напомним, месяцем ранее устно о своем намерении принять участие в СВО заявлял мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Однако градоначальник Заполярья к настоящему времени так и не отбыл в военную командировку. Как сообщили «Ъ» депутаты моногорода, руководитель администрации рассчитывал сохранить за собой данный пост на период службы в СВО, но это не предусмотрено уставом депутатского корпуса муниципалитета.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Шучалина, Сыктывкар