Мэр Воркуты решил уехать на спецоперацию

Руководитель администрации Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников объявил сегодня о намерении поехать на Украину для участия в специальной военной операции. Об этом он сообщил на митинге в поддержку СВО, который сегодня прошел в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Шапошников

Фото: @shaposhnikovyaroslav Ярослав Шапошников

Фото: @shaposhnikovyaroslav

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего»,— заявил градоначальник. По его словам, вместе с ним из Воркуты в зону боевых действий отправятся пять его коллег по муниципальной службе.

«Решение принято осознанно. Глава Коми Владимир Уйба меня поддержал. Победа будет за нами!» — добавил господин Шапошников.

Чиновник хочет служить в вооруженных силах по контракту. Напишет ли он заявление о досрочном сложении полномочий руководителя администрации или возьмет отпуск, пока неизвестно.

О том, как в регионах мобилизовывали на СВО чиновников и парламентариев, «Ъ» рассказывал в материале «Аты-баты, депутаты».

Дарья Шучалина, Сыктывкар