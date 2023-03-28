Мэр Воркуты решил уехать на спецоперацию

Руководитель администрации Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников объявил сегодня о намерении поехать на Украину для участия в специальной военной операции. Об этом он сообщил на митинге в поддержку СВО, который сегодня прошел в городе.
Ярослав Шапошников
Фото: @shaposhnikovyaroslav
«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего»,— заявил градоначальник. По его словам, вместе с ним из Воркуты в зону боевых действий отправятся пять его коллег по муниципальной службе.
«Решение принято осознанно. Глава Коми Владимир Уйба меня поддержал. Победа будет за нами!» — добавил господин Шапошников.
Чиновник хочет служить в вооруженных силах по контракту. Напишет ли он заявление о досрочном сложении полномочий руководителя администрации или возьмет отпуск, пока неизвестно.
О том, как в регионах мобилизовывали на СВО чиновников и парламентариев, «Ъ» рассказывал в материале «Аты-баты, депутаты».