В Березниках планируется создать индустриальный парк на базе бывшего завода

АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» намерено реализовать инвестпроект по созданию индустриального парка в Березниках. Как рассказал аналитик АО Андрей Постников на открытом заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, его планируется разместить на площадке закрывшегося завода «Бератон» площадью около 62 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края» Фото: презентация АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края»

По его словам господина Постникова, у проекта уже есть два потенциальных инвестора. Сейчас управляющая компания организует выполнение работ по подготовке земельных участков, в границах которого планируется создание парка. Инвестиции в проект оцениваются в 425 млн руб., его реализация планируется в 2025 году. В этом году объем затрат составит 180 млн руб., денежные средства пойдут на подготовку площадки.