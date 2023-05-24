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обновлено 12:07

В Березниках планируется создать индустриальный парк на базе бывшего завода

АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» намерено реализовать инвестпроект по созданию индустриального парка в Березниках. Как рассказал аналитик АО Андрей Постников на открытом заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, его планируется разместить на площадке закрывшегося завода «Бератон» площадью около 62 га.

Фото: презентация АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края»

Фото: презентация АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края»

По его словам господина Постникова, у проекта уже есть два потенциальных инвестора. Сейчас управляющая компания организует выполнение работ по подготовке земельных участков, в границах которого планируется создание парка. Инвестиции в проект оцениваются в 425 млн руб., его реализация планируется в 2025 году. В этом году объем затрат составит 180 млн руб., денежные средства пойдут на подготовку площадки.

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