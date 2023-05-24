ВСУ обстреляли село в Белгородской области, ранен мужина

В результате обстрела ВСУ окраины села Терезовки Шебекинского округа Белгородской области есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Это уже не первая атака со стороны Украины за сегодняшний день. Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о большом количестве атак беспилотников минувшей ночью. По его информации, пострадавших на тот момент еще не было. Был зафиксирован ряд повреждений в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе.

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».