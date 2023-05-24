Ночью Белгородская область подверглась атаке беспилотников

Сегодня ночью в Белгородской области зафиксировано большое количество атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. «С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания»,— написал глава региона. Также с беспилотников были дважды сброшены взрывные устройства в поселке Томаровке Яковлевского округа.

Пострадавших в результате атак нету, но есть ряд повреждений зданий. Оперативные службы на местах устраняют последствия. В Грайворонском округе поврежден газопровод — подача газа временно прекращено в Безымено и один из свинокомплексов, но все должно быть восстановлено в течение суток, ожидают власти.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова