США не поощряют удары Украины по Белгородской области, но оставляют Киеву право самому принимать решения в ходе боевых действий

США не поощряют удары Украины по территории России и не обеспечивают возможности для ударов внутри России, при этом Вашингтон оставляет за Киевом «право принятия решений, как вести эту войну», заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Так он отреагировал на слова журналиста о передаче западного вооружения Киеву и об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области 22 мая в ходе брифинга, который транслировался на Youtube..

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России, и мы давали четко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной принятие решений, как вести эту войну»,— отметил господин Миллер.

Кроме того, Мэтью Миллер рассказал журналистам, что «скептически» относится к сообщениям об использовании американского оружия боевиками ДРГ, подчеркнул, что в Госпеде изучат информацию. Кадры, на которых видна американская техника, якобы принадлежавшая диверсантам, 23 мая транслировал телеканал Минобороны.

22 мая Белгородская область пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась ДРГ. Власти временно эвакуировали «большую часть жителей» района, в регионы был введен режим контртеррористической операции. Вчера, 23 мая, Минобороны заявило об окончании зачистки территории от последствий вторжения. В результате столкновений в регионе погиб мирный житель, 13 человек получили ранения. Ответственность за проникновение на территорию РФ на себя взяли боевики из «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». В оба формирования входят россияне, участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Лусине Баласян, Мария Старикова