Ордена вручены экс-губернаторам Омской области и Красноярского края

Президент РФ Владимир Путин наградил двух сибирских губернаторов, отправленных в отставку весной 2023 года. Ордена получили экс-глава Омской области Александр Бурков и его красноярский коллега Александр Усс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

О вручении ему Ордена Почета господин Бурков сообщил в своем Telegram-канале. «В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей: открытых, добрых, отзывчивых людей с крепким сибирским характером»,– прокомментировал событие бывший омский губернатор.

О награждении Александра Усса орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и. о. вице-губернатора Красноярского края Василий Нелюбин. «Так были оценены результаты его работы губернатором Красноярского края. При нем бюджет региона вырос в два раза, а край прочно закрепился в десятке регионов – экономических лидеров России»,– записал господин Нелюбин.

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Валерий Лавский