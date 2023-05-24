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Коммерсантъ FM
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Россия расторгла соглашение с Финляндией о дополнительных визитах по военной оценке

Финляндия получила от России информацию о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии.

«Сегодня Финляндия получила от России информацию о том, что с 1 июня прекращается действие двустороннего соглашения между Россией и Финляндией о дополнительных визитах по военной оценке»,— сказано в сообщении.

Согласно соглашению, стороны могли в раз год провести визит в Россию и Финляндию. Соглашение заключили в 2000 году в дополнение к Венскому документу в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Последний раз его полноценно применяли до пандемии коронавируса — в 2019 году. В 2020 и 2021 годах инспекции Финляндии в России не проводились из-за коронавируса, в 2022-м — из-за военной операции России на Украине.

Олеся Павленко

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