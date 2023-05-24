Бывший владелец разорившейся Липецкой топливной компании Артур Шахов объявлен в международный розыск и заочно арестован

В международный розыск объявлен и заочно заключен под стражу 54-летний владелец разорившейся Липецкой топливной компании (ЛТК), экс-депутат липецкого горсовета Артур Шахов. Это следует из карточки в базе данных розыска МВД.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’» через обман его работников. Также господин Шахов является фигурантом дела о преднамеренном банкротстве сети заправок ЛТК (ст. 196 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Следствие считало, что он умышленно довел предприятие до невозможности выплачивать ранее взятые кредиты.

Предприниматель покинул страну в начале 2020 года, по некоторым данным, он может находиться в США. Как считает следствие, его действия по распродаже имущества перед банкротством привели к нарушению прав более 150 сотрудников ЛТК и 72 кредиторов, долг перед которыми превышает 3 млрд руб.

Артур Шахов — учредитель обанкротившегося ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’». Это юрлицо руководило сетью заправок под брендом ЛТК. Компания просуществовала почти 20 лет. Она включала более 100 заправок в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской, Рязанской и Тамбовской областях. В 2018 году выручка общества достигла 6 млрд руб. Компания перестала работать в конце 2019-го — через несколько месяцев после смерти ее основателя 72-летнего Виктора Шахова.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Следствие пошло по углеродному следу».

Сергей Толмачев, Мария Старикова