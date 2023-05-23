Следствие пошло по углеродному следу

Как стало известно «Ъ», в международный розыск объявлен и заочно заключен под стражу владелец разорившейся Липецкой топливной компании (ЛТК) Артур Шахов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве сети заправок, работавшей в шести регионах Центральной России. Предприниматель покинул страну в начале 2020 года, по некоторым данным, он может находиться в США. Как считает следствие, его действия по распродаже имущества перед банкротством привели к нарушению прав более 150 сотрудников ЛТК и 72 кредиторов, долг перед которыми превышает 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть заправок «Липецкой топливной компании» продали на торгах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Часть заправок «Липецкой топливной компании» продали на торгах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно карточке из базы данных розыска МВД, в розыск объявлен 54-летний Артур Шахов, бывший депутат городского совета Липецка и учредитель обанкротившегося ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’». Это юрлицо руководило сетью под брендом «Липецкая топливная компания». Почти за 20 лет существования сеть насчитывала более 100 заправок в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской, Рязанской и Тамбовской областях. В 2018 году выручка ООО составила 6 млрд руб.

Липецкая топливная компания прекратила работу в конце 2019 года — через несколько месяцев после смерти ее основателя 72-летнего Виктора Шахова. Его сын Артур покинул Россию в феврале 2020-го, после чего сеть признали банкротом. Размер кредиторской задолженности ЛТК превысил 3 млрд руб. За три года банкротства часть заправок компании продали на банкротных торгах. В Липецке на них заработала новая сеть АЗС под брендом «Любимая топливная компания».

В марте 2022 года управление МВД России по Липецкой области возбудило в отношении Артура Шахова уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Следствие считало, что он умышленно довел предприятие до невозможности выплачивать ранее взятые кредиты. Позже заместитель облпрокурора передал уголовное дело для дальнейшего расследования в управление Следственного комитета РФ (СКР) по Липецкой области.

В апреле текущего года СКР возбудил новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’» путем обмана его работников. Судя по банкротным материалам, перед началом дела о несостоятельности фирма продала более десятка транспортных средств, в том числе тягачей, и 12 объектов недвижимости, а также заключила договор залога машины. Сделки по продаже имущества, согласно позиции обвинения, были совершены на заведомо невыгодных для ЛТК условиях.

По оценкам следствия, в результате действий владельца ЛТК нарушены права 72 юридических лиц, которые являются добросовестными кредиторами ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’», и права более 150 работников компании.

28 апреля Артура Шахова объявили в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно заключил предпринимателя под стражу на два месяца.

В случае задержания его поместят в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области.

Адвокат Артура Шахова Александр Криворучко выступал против заочного ареста своего доверителя. Он не ответил на просьбу «Ъ» дать комментарий.

Артур Шахов и члены его семьи могут находиться в США. Как сообщала этой зимой объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, его финансовый управляющий в рамках личного дела о банкротстве предпринимателя заявил ходатайство о поручении компетентному органу США истребовать информацию и об имуществе, доходах, сделках с недвижимым имуществом Артура Шахова и его супруги. Ходатайство было удовлетворено.

Сергей Толмачев, Воронеж