На Украине выявили признаки уголовного правонарушения при финансировании партии «Слуга народа»

На Украине обнаружены нарушения законодательства при финансировании правящей партией «Слуга народа». Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Оно установило, что нарушения могут подпадать под уголовную статью.

«Три физических лица сделали денежные взносы на счет политической партии “Слуга народа” в сумах 1 млн 700 тыс. грн, 900 тыс. грн и 296 тыс. грн (всего 2 млн 896 тыс. грн; более $78 тыс.)»,— говорится в сообщении НАПК. Агентство установило, что эти граждане за период с 2017 по 2020 год не имели соответствующих доходов для финансирования партии в таком размере.

«Признаки совершения уголовного проступка заключаются в умышленном осуществлении взноса в поддержку политической партии лицами, не имеющими на то права»,— поясняет НАПК.

НАПК направило заключение о совершении уголовного преступления в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований. Теперь должно последовать проведение досудебного расследования в соответствии с ч. 2 ст. 1591 Уголовного кодекса Украины.

За такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок 5 лет.

Правящая сейчас на Украине партия была основана 13 апреля 2016 года как «Партия решительных перемен», 2 декабря 2017 года стала «Слугой народа». Ее лидер в парламенте — Давид Арахамия, вне парламента — Елена Шуляк. Президент Украины Владимир Зеленский считается главным лидером и вдохновителем.

Ранее НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в финансирование политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на сумму более 3,5 млн грн (почти $95 тыс.).

Мария Федотова