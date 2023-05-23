Проекту мешает наследственность

Ульяновский областной суд признал незаконным постановление правительства региона по изменениям границ зон охраны объектов культурного наследия (ОКН). В конце прошлого года были снесены два здания в центре Ульяновска, одно из которых имело признаки объекта культурного наследия. Как выяснилось, мэрия выдала разрешение на строительство на этом месте многоэтажного элитного жилого дома, что вызвало негативный резонанс со стороны общественности — краеведов и архитекторов, утверждавших, что правительство региона незаконно изменило ограничения по высотности зданий в охранной зоне ОКН.Чиновники мэрии и облправительства ситуацию не комментируют. Депутаты заявляют, что такое молчание еще больше подрывает доверие к исполнительной власти города и региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: иллюстрация из проекта компании «Астерс» Фото: иллюстрация из проекта компании «Астерс»

В понедельник Ульяновский областной суд удовлетворил иск лидера фракции КПРФ регионального заксобрания Виталия Кузина к правительству Ульяновской области о признании незаконными изменений зон охраны объектов культурного наследия. Управление по охране ОКН администрации губернатора, мэрия, управление горархитектуры и застройщик — ООО «Астерс» (г. Москва, совладельцы — москвич Вадим Савченко и ульяновец Артем Федоров) выступили заинтересованными лицами по иску.

Речь в иске идет о планируемом строительстве элитного многоквартирного дома (МКД) в центре города на территории, сопряженной с территориями объектов ОКН, где установлены ограничения по высотности зданий. Как сообщал „Ъ“ в конце октября 2022 года общественность Ульяновска выяснила, что два здания по адресу: ул. Ульянова, д. 5 и д. 7 (бывший особняк купца Пастухова с признаками объекта культурного наследия и дом в стиле сталинского ампира) готовятся к сносу. Оба здания «создавали фоновую среду» для расположенных рядом объектов культурного наследия конца XIX — начала XX веков. Планируемый снос зданий вызвал широкий общественный резонанс. В ноябре 2022 года члены экспертного совета управления по охране ОКН (известные архитекторы и краеведы) направили губернатору Алексею Русских обращение с просьбой приостановить строительство МКД, сообщая, что проект даже не обсуждался на экспертном совете. Они отмечали, что на основе сомнительных экспертных выводов были передвинуты границы охранных зон и изменены ограничения по высотности зданий на участке, где планируется строить МКД, и «такие манипуляции проделываются с целью удовлетворения экономических потребностей инвестора и проектировщика». Реакции губернатора и облправительства на обращение экспертов не последовало. Мэрия заявила, что доверяет выводам управления по охране ОКН, и «основания для отказа в выдаче разрешения на строительство отсутствовали». 4 декабря 2022 года здания были снесены застройщиком.

Господин Кузин в иске отмечал, что изменения в охранной зоне были внесены постановлением облправительства № 182П в апреле 2019 года, но по закону это возможно только при выявлении новых объектов культурного наследия, кроме того, управлением ОКН не была соблюдена процедура согласования изменения границ с Минкультом РФ.

Представители мэрии и облправительства настаивали в суде на законности своих решений, но суд согласился с доводами истца и признал постановление облправительства № 182П недействующим.

Если решение суда вступит в законную силу, мэрия должна будет отозвать разрешение на строительство. Готова ли она пойти на это, неизвестно — глава горархитектуры Наталья Гордеева была по своим телефонам недоступна, на запрос «Ъ» не ответила. Не ответили на запросы «Ъ» минимущества и архитектуры, управление по охране ОКН. По своим телефонам чиновники также были недоступны. Гендиректор ООО «Астерс» Вадим Савченко от комментариев отказался.

Будет ли облправительство обжаловать вердикт, неизвестно. Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский сказал, что решение об обжаловании будет принято только после изучения мотивировочной части решения суда.

По мнению Виталия Кузина вердикт суда демонстрирует, что «градостроительная деятельность осуществляется неправильно», «все подгоняется под конкретного застройщика».

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев заметил, что «закрытость власти и молчание чиновников способствует росту недоверия населения к органам исполнительной власти».

Сергей Титов, Ульяновск