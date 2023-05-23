Разницу в три буквы сочли существенной

Владелец цветочного бизнеса «Оптроз» Артем Нафиков подал иск к предпринимательнице Алисе Хамидуллиной, попросив запретить ее торговой сети работать под схожим названием «Уфаоптроз». Арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворить требования, объяснив, что разница в торговых знаках имеется, а покупатели могут различать магазины конкурентов. По мнению юристов, у истца есть шансы оспорить решение в вышестоящем суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Правообладатель товарного знака «Оптроз», владелец одноименного цветочного бизнеса в Уфе Артем Нафиков требовал запретить предпринимателю Алисе Хамидуллиной использовать сходный до степени смешения торговый знак «Уфаоптроз». Сеть господина Нафикова состоит из 19 магазинов, его конкурент реализует цветы по четырем адресам.

По мнению предпринимателя, Алиса Хамидуллина использовала на вывесках своих точек продаж обозначение, фонетически и семантически сходное с его товарным знаком. Действия конкурента вводят в заблуждение потребителей, которые считают, что приобретают товар в магазинах Артема Нафикова. Ранее он направил к ответчику досудебную претензию, а затем подал иск.

Суд установил, что у сравниваемых обозначений высокая степень сходства по семантическому критерию, но при этом они различаются по фонетическому и графическому критерию. Так, два слова состоят из разного количества букв и звуков, а кроме того начинаются с разных звуков, что является определяющим для оценки сходства. Помимо этого название сети господина Нафикова содержит только заглавные буквы, а название конкурирующего бренда — и заглавные, и строчные. «Обозначения “Уфаоптроз” и “Оптроз” с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара не воспринимается как принадлежащий одному производителю»,— говорится в решении.

Суд указал на то, что истец не представил доказательств, что использование ответчиком названия «Уфаоптроз» объективно создает возможность смешения их деятельности в сознании потребителей и может повлиять на падение продаж истца. Он также принял во внимание, что ответчик в апреле 2022 года зарегистрировал товарный знак «РозУфаопт by Umarov». На этих основаниях в удовлетворении требований было отказано.

Как сообщил «Ъ-Уфа» Артем Нафиков, иск он подал из-за рекламаций, которые поступали ему от уфимцев. «В компанию начали обращаться покупатели с жалобами, а когда спрашиваешь, по какому адресу купили, выясняется, что это магазин конкурентов»,— прокомментировал он.

Предприниматель сообщил, что намерен обжаловать принятое арбитражным судом Башкирии решение.

«В данном случае следует признать спорность степени сходства товарного знака истца и обозначения ответчика, поскольку оба они образованы из часто употребляемых элементов,— отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин.— Несмотря на эту особенность данного спора, я все же полагаю необходимым применить классический подход, согласно которому присоединение к чужому товарному знаку (пусть даже спереди) явно слабого, неохраноспособного элемента (например, указание на местонахождение) не создает достаточного отличия и сохраняет угрозу смешения». Поэтому, полагает эксперт, у истца неплохие шансы добиться отмены этого решения.

Адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин констатирует, что попытка использовать товарные знаки с целью устранить конкурентов все чаще используется в торговле. «Здесь обозначение используется для недобросовестной конкуренции, что фактически и установил суд своим решением. Если истец сумеет доказать, что клиенты ошибочно принимали сайт или магазин конкурента за принадлежащий истцу, то у истца появятся шансы оспорить решение арбитража в вышестоящей инстанции»,— заключает он.

Наталья Балыкова