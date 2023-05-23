«Ника» предъявила убытки

Московское АО «Компания “Ника”», возглавляемое бывшим депутатом горсовета Уфы Вадимом Рамазановым, подала иск к бывшему совладельцу группы компаний «Тау» Иосифу Рутману и ряду аффилированных с ним лиц на 9 млрд руб. По данным «Ъ-Уфа», в эту сумму включены убытки ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и АО «Синтез-каучук» в 2019–2022 годах. По мнению истца, контролирующие лица совершали невыгодные сделки в ущерб интересам предприятий, реализуя нефтехимическую продукцию по заниженным ценам через компании за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания, которой руководит Вадим Рамазанов, подала иск к бывшему акционеру СНХЗ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Компания, которой руководит Вадим Рамазанов, подала иск к бывшему акционеру СНХЗ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение арбитражного суда Башкирии, который в марте принял обеспечительные меры по иску московского АО «Компания “Ника”» к бывшему совладельцу ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ) и АО «Синтез-каучук» (входили в ГК «Тау») Иосифу Рутману. Кроме него среди соответчиков — Анна Рутман (сестра господина Рутмана), бывший гендиректор СНЗХ Александр Нуждин, Олег Васильев, Ирина Крашенинникова, Максим Бикмурзин, Анастасия Афанасьева, Эдуард Васильев, а также кипрская компания «Риксфорт Ассэт Холдинг Лтд», «АОКС трейдинг Л.Л.С-ФЗ» (ОАЭ), ООО «Открытые инвестиции», ООО «Ишимбайский известняк», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фитнес», ООО «Управление недвижимостью» и ООО «Таурус».

Обеспечительные меры приняты в рамках рассмотрения иска «Ники» о взыскании с ответчиков убытков более 9 млрд руб., следует из материалов дела.

Как стало известно «Ъ-Уфа», иск был подан после того, как в начале года новым владельцем СНХЗ и «Синтез-каучук» (Иосиф Рутман владел 50% акций, 45% было у Дамира Мугинова) стала компания «Русский водород» (юридический владелец, по данным «СПАРК-Интерфакс», Алексей Сорокин). Новый менеджмент провел аудит, в результате которого выяснил, что ранее предприятия реализовывали продукцию через зарубежных посредников по ценам ниже рыночных. Убыток от такой деятельности составил сумму исковых требований. В текущем году СНХЗ и «Синтез-каучук» переуступили права требования к ответчикам по договорам цессии «Компании “Ника”».

АО «Компания “Ника”» зарегистрировано в ноябре 2022 года в Москве. Своих акционеров компания не раскрывает. Гендиректор АО — бывший депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов, ныне подсудимый по уголовному делу башкирских прокуроров, которое слушается в Бабушкинском суде Москвы.

По заявлению истца суд наложил запрет регистрационных действий на 100% «Открытых инвестиций» (принадлежит «АОКС трейдинг Л.Л.С-ФЗ») и арестовал имущество компании, включая вторую очередь ТЦ «Фабри» в Стерлитамаке. Также запретил регистрационные действия в отношении 100% «Ишимбайского известняка» (принадлежит «Промышленным инвестициям» и Максиму Бикмурзину), «Промышленных инвестиций» (принадлежат Ирине Крашенинниковой и Олегу Васильеву), «Фитнеса» (принадлежит Анастасии Афанасьевой), «Управления недвижимостью» (принадлежит Эдуарду Васильеву), «Тауруса» («Промышленным инвестициям»). Имущество этих компаний арестовано. Департаменту по недропользованию по ПФО запретил вносить изменения в лицензию, выданную «Ишимбайскому известняку» в 2016 году на геологическое изучение месторождений полезных ископаемых в Ишимбайском районе. Арестовано имущество и денежные средства физлиц-ответчиков.

По мнению истца, соответчики связаны с Иосифом Рутманом, который переписал на них принадлежащие ему ранее активы.

Ответчики подали апелляционные жалобы, в которых заявили о необоснованности обеспечительных мер, злоупотреблении правом, указывали, что они не имеют отношения к деятельности СНХЗ и «Синтез-каучука». Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены судебного акта. Правомерность заявленных требований к ответчикам будет оценена в ходе дальнейшего судебного разбирательства, говорится в постановлении.

Как сообщали СМИ, в 2017 году в отношении Иосифа Рутмана было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Предприниматель был объявлен в розыск. Считается, что он проживает за рубежом. В розыск также объявлен 43-летний Максим Бикмурзин. Их подозревали в незаконном получении контроля над компанией «В-Траст», которой в Стерлитамаке принадлежал ТРЦ «Сити-молл». Позднее, чтобы уголовное дело было прекращено, подозреваемые попытались дать взятку сотрудникам прокуратуры, но, как выяснилось, за их действиями велось наблюдение.

Один из фигурантов уголовного дела Эдуард Васильев был осужден за мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. В 2021 году ВС Башкирии приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В пресс-службе СНХЗ и «Синтез-каучука» вчера комментарий не предоставили. Александр Нуждин вчера находился в командировке.

Ближайшее судебное заседание по иску «Компании “Ника”» назначено на 15 июня.

Влада Шипилова