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Звезда в шоке от сроков

Обещанный Филиппом Киркоровым на ПМЭФ-2022 торговый комплекс в Новосаратовке отодвигается во времени

Заявленный в прошлом году на ПМЭФ-2022 шоуменом Филиппом Киркоровым и бизнесменом Михаилом Баракиным торговый комплекс площадью 14 тыс. кв. м в Новосаратовке Всеволожского района Ленобласти в настоящий момент находится на стадии проектирования. Об этом рассказали в правительстве Ленинградской области. Почти год назад звезда эстрады обещала построить объект стоимостью 1,7 млрд рублей за 14 месяцев, то есть в августе 2023 года. Эксперты по-прежнему называют такие сроки нереалистичными, а ввод коммерческого объекта до заселения первых жилых домов в перспективном поселении — бессмысленным.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве при реализации проекта строительства торгового комплекса было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и учредителями компании ООО «Строительные решения» — Филиппом Киркоровым и Михаилом Баракиным 15 июня 2022 года (см. «Ъ-СПб» от 16.06.2022). Тогда господин Киркоров выражал полную решимость построить 14 тыс. кв. м за 14 месяцев и хотел назвать торговый центр «Звезда». Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе инвестиционного блока правительства Ленобласти, в данный момент объект проектируется. За разрешением на строительство объекта компания не обращалась, подтвердили в пресс-службе строительного блока областной администрации.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», долей 40% в ООО «Строительные решения» владеет Дмитрий Кононов, сын Николая Кононова — члена совета ветеранов клуба дзюдо «Турбостроитель», где когда-то занимался президент РФ. Филипп Киркоров и Михаил Баракин владеют долями по 30% каждый.

На момент подготовки номера в печать, в ООО «Строительные решения» не ответили на запрос «Ъ-СПб» о причинах задержки возведения комплекса. Как и год назад, эксперты называют сроки нереалистичными. «Проектирование и согласование проекта занимают до полутора лет. Строительство — еще год-полтора»,— напоминает директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров. По словам эксперта, сложностей со строительством торгового центра нет, если идет финансирование. «А вот заполнить объект качественными арендаторами в текущих условиях может быть непросто»,— предупреждает господин Федоров.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков полагает, что укладываться в обозначенные сроки сейчас и не нужно: «В локации только начинается массовое жилое строительство, приступать к ударной стройке торгового центра в настоящее время нет никакого смысла».

При этом оба эксперта оценивают бюджет проекта как достаточный даже спустя год. «Я бы сказал, что объем инвестиций назван с небольшим запасом. Теоретически можно уложиться и в меньшую стоимость, все зависит от наполнения объекта»,— рассуждает господин Бойков.

Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management, считает, что заявленный объем инвестиций выглядит реалистичным для обычного небольшого торгового центра, рассчитанного на базовые потребности жителей в окружающих многоквартирных домах. «Когда речь идет о торговом центре районного или микрорайонного значения, в текущих условиях можно ориентироваться на срок реализации проекта за полтора года»,— говорит госпожа Шарыгина.

Александра Тен

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