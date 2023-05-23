В Ростове возбудили уголовное дело из-за аварийного дома

В Ярославской области СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность) из-за нарушения жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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По данным следствия, в 2022 году суд признал многоквартирный дом на улице Октябрьской в Ростове аварийным, здание должны были расселить в течение двух месяцев. Однако до сих пор решение суда администрацией не исполнено.

«Сотрудниками территориального подразделения СКР производится комплекс необходимых следственных действий, в том числе осмотр места происшествия, изъятие документов в администрации района, допросы жителей дома, направленные на установление и фиксацию всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении СК.

Алла Чижова