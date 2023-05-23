Meta продала сервис Giphy фотобанку Shutterstock за $53 млн

Американская компания Shutterstock, которая является одним из крупнейших в мире фотобанков, объявила о покупке сервиса gif-изображений и их поиска Giphy у компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Сумма сделки составляет $53 млн, что в семь с половиной раз меньше, чем Meta потратила в 2020 году на покупку Giphy.

В октябре прошлого года британское управление по конкуренции и рынкам постановило, что Meta должна продать Giphy. По мнению регулятора, владение Giphy корпорацией Meta ограничивает конкуренцию на рынках соцсетей и онлайн-рекламы, где принадлежащая Meta соцсеть Facebook и без того занимает ведущие позиции. Meta выразила сожаление в связи с решением регулятора, но согласилась исполнить его.

Евгений Хвостик