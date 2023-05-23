Совсем охраняли

Пермская городская дума одобрила предложение об исключении участка площадью 5,3 га по ул. Встречной, 33 из состава особо охраняемой природной территории местного значения «Черняевский лес». Взамен в состав ООПТ должен быть включен участок площадью более 20 га неподалеку. Участок на ул. Встречной принадлежит пермскому ООО «Макс-СБ» и предназначен для рекреационных целей. Источник на строительном рынке говорит, что переговоры о его выкупе ведет кировская компания «Железно». Ее представители говорят, что анализируют возможность приобретения многих участков, но до изменения градостроительных документов переговоры о приобретении преждевременны. Эколог считает исключение территории из состава ООПТ неправильным. По его данным, территорию, за счет которой будет замещен участок на Встречной, планировалось включить в состав другой ООПТ. Застройка участка нанесет Черняевскому лесу вред.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

С инициативой исключения участка из состава ООПТ «Черняевский лес» обратился его собственник — ООО «Макс-СБ», которое в начале прошлого года выкупило актив у ООО «Чайка», принадлежавшего Народному банку Казахстана. На вчерашнем заседании гордумы замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов рассказал, что эксперты одобрили предложение по исключению участка, поскольку никакой экологической ценности он не представляет. По его словам, фактически на территории отсутствует лесная растительность, а часть ее покрыта асфальтобетоном. При этом в качестве компенсации в состав ООПТ будет включен участок площадью более 20 га. Это позволит увеличить общую территорию Черняевского леса с почти 686 га до 701,37 га.

Начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Дмитрий Андреев пояснил, что для этой территории установлена территориальная зона C4, что позволяет использовать ее в рекреационных целях. «То есть там можно строить гостиницы и другие объекты отдыха, спортивные и культурные сооружения не выше четырех этажей»,— сказал господин Андреев.

На это депутат Геннадий Сторожев из КПРФ выказал обеспокоенность тем, что с изменением зонирования на участке появится много­квартирный дом. «Так было не раз, и я подозреваю, что этим дело и кончится»,— сказал он. Его коллега Марк Коробов предложил запросить у собственника участка конкретный план развития территории. «Думаю, необходимо закрепить ее рекреационный статус с целью не допустить застройку домами»,— пояснил господин Коробов.

Отметим, что ООО «Макс-СБ» бизнесмена Максима Итунина в этом районе принадлежит еще около 5 га земли. На них размещены 27 построек, среди которых гостиница, бани, беседки, спортивный клуб и хозяйственные корпуса. Ранее собеседники „Ъ-Прикамье“ рассказывали, что новый собственник собирается возвести там жилой комплекс высокого класса с социальной инфраструктурой, при этом территорию, которая относится к лесу, застраивать не планировалось. Сам господин Итунин планы развития территории не комментировал.

Источник на рынке девелопмента утверждает, что в дальнейшем участок для жилой застройки может выкупить кировский застройщик «Железно» (ведет застройку территории бывшего Пермского мясокомбината). Собеседник, близкий к «Железно», подтвердил, что переговоры с владельцем участка были, но они далеки до завершения. «Помимо снятия статуса ООПТ, необходимо пройти еще много процедур, включая перезонирование территории на комиссии по застройке и землепользованию»,— сказал собеседник.

В пресс-службе «Железно» пояснили, что компания анализирует все земельные участки, потенциально пригодные для жилой застройки. Это обычная для застройщика практика, связанная с пополнением земельного банка. Однако участок по ул. Встречной, 33, даже после его исключения из границ ООПТ, не пригоден для жилой застройки в силу ограничений, установленных Генпланом города и правилами землепользования и застройки Перми. До изменения этих градостроительных документов вести переговоры о приобретении участка преждевременно»,— отметили в пресс-службе.

По данным «Ъ-Прикамье», изначально вопросы к проекту решения возник­ли у Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры. Но после получения некой дополнительной информации претензии были сняты. На заседании думы депутат Сергей Стенно сообщил, что надзорный орган в итоге представил положительное заключение.

Эколог Елена Плешкова считает исключение участка из состава ООПТ недопустимым и полагает, что в будущем он точно будет использоваться для строительства многоквартирных домов. «Эта территория выполняет своего рода роль буфера между лесом и антропогенной средой,— отмечает госпожа Плешкова,— кроме того, она граничит с наиболее малонарушенными кварталами Черняевского леса, поскольку люди туда просто не доходят, а лес и так испытывает колоссальную нагрузку». По данным Елены Плешковой, территория, которой планируется заместить «выбывающие» 20 га, согласно планам должна стать частью другой ООПТ, регионального уровня, создание которой планируют власти. Таким образом, фактически площадь особо охраняемых природных территорий уменьшится. «Считаю, что это неправильное решение, поскольку Черняевский лес является основой водно-зеленого каркаса города»,— говорит эколог.

Дмитрий Астахов