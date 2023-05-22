«Спартак» обыграл ЦСКА в рамках 28-го тура со счетом 2:1. Матч на «Открытие Арене» получился скандальным. Нападающему красно-белых Александру Соболеву даже пришлось извиняться за свое поведение. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главный матч 28-го тура — «Спартак»—ЦСКА — не выпал из тренда сезона, и на первый план после дерби всея Руси вышло судейство. Незасчитанные голы, пенальти на последних минутах и две красные карточки привели к тому, что сам футбол после финального свистка обсуждали мало, а зря, говорит футбольный эксперт Дмитрий Пятибратов: «Жалко, конечно, что эти эпизоды с удалениями немножко нарушили целостность игры. Хотелось бы все-таки больше футбола сегодня видеть. Будет много обсуждений по поводу удалений и пенальти. Жаль, все-таки хотелось любоваться игрой».

Хотя начиналось все очень позитивно. На трибуны «Открытие Арены» пришли около 25 тыс. болельщиков, что по нынешним временам, учитывая отношение к Fan ID, очень круто. Любопытно, что в итоге «Спартак» продавал билеты даже за ворота, где обычно сидит так называемый фанатский актив. Футбол команды выдали зрелищный. Четыре мяча в первом тайме, из которых два судейская бригада засчитала, а два отменила, не давали поклонникам скучать.

Но в этих моментах вопросов к Сергею Карасеву, который работал в поле, было немного. Положение «вне игры» он честно зафиксировал сначала у хозяев, а потом у гостей. Настоящие эмоции пошли во втором тайме. Вот тут-то и возник момент, за который арбитру встречи можно предъявлять претензии.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев показал Виллиану Роше неприличный жест в стиле Роналду. Положил ладонь в область паха и двинул бедрами в сторону защитника ЦСКА. Бразилец не говорит по-русски, поэтому пытался донести до судей то, что сделал Соболев, повторяя движение спартаковца. И Карасев дал красную каточку и Соболеву, и Роше.

По мнению большинства экспертов, судья ошибся, но неприличный жест от армейского игрока все же был зафиксирован, на чем акцентировал внимание экс-арбитр FIFA Алексей Николаев: «В любом случае, мне кажется, игрок ЦСКА погорячился, показав этот жест, который был воспринят судейской бригадой, наверное, не так, как он этого хотел».

Но эпизодом, который решил судьбу матча, стало назначение пенальти в ворота ЦСКА в самой концовке.

Причем на 86-й минуте судья отменил одиннадцатиметровый в ворота красно-синих, а буквально в следующей атаке «Спартака» поставил еще один, к сожалению, не самый очевидный.

Квинси Промес, который в этой встрече стал самым результативным игроком красно-белых в истории, забил не с первого раза, но все-таки забил. «Я считаю, что это не пенальти. На мой взгляд, это скорее симуляция. Смотри, вот с этого повтора видно: тут касание Мендеса, Мендес подбивает ногу. Ну и Квинси Промес против Игоря Акинфеева. А не забил! Не забил! Не забил! Забил!»,— восклицал комментатор.

На фоне таких событий матч «Краснодар»—«Ростов» прошел тихо. Только вот позитива ростовским поклонникам футбола эта игра не добавила. «Краснодар» буквально вынес команду Карпина. Уже к 33-й минуте счет был 3:0 в пользу хозяев. Так в итоге игра и завершилась, и теперь интрига в борьбе за медали закрутилась лихо. ЦСКА по-прежнему на втором месте, «Спартак» — на третьем, но команды разделяет всего одно очко.

И в оставшихся двух турах армейцев ждут «Краснодар» и «Ростов», а «Спартак» — «Пари НН» и «Крылья Советов». Причем «Ростов» хоть и потерял очки, но шансы на медали пока сохраняет. И, кстати, в эту борьбу может вмешаться еще один клуб — «Ахмат», который сейчас на пятом месте, но теоретически претендует на бронзу. Так что в следующих двух турах огня будет предостаточно. Еще бы арбитры перестали подливать в этот огонь масло — было бы совсем хорошо.