Краснодар возглавил Топ-10 самых аварийных регионов России

Топ-10 наиболее аварийных регионов России на основе данных о страховых случаях в 2022 году составили специалисты страховой компании «Согласие».

Согласно их исследованию, наиболее часто попадали в аварии водители в Краснодаре, Красноярске и Ижевске. Показатель частоты страховых случаев по полисам каско в этих городах составил от 40 % до 37 %. В таких городах, как Иркутск, Абакан, Архангельск и Кемерово аварийность зафиксирована на уровне от чуть более 37 % до почти 34 %. В Барнауле, Казани и Санкт-Петербурге с отмечены показатели в диапазоне 33-31 %. Эти города замыкают антирейтинг.

Реже всего попадали в дорожные инциденты водители в Иваново, Челябинске, Нижнем Новгороде, Костроме, Воронеже и Саратове. Показатели аварийности в них менее 22 %.

Ростов-на-Дону и Москва не вошли в список как самых «опасных», так и самых «безопасных» регионов — в этих городах средний показатель числа страховых событий.

Сергей Иванов