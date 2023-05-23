Суд по делу о сожжении Корана в Волгограде перенесен в Чечню

19-летний волгоградский житель Никита Журавель, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и поджоге Корана возле мечети, предстанет перед судом в Чечне. Об этом сообщил министр национальной политики республики Ахмед Дудаев.

По его словам, дело передали в Чечню по инициативе федеральных органов власти. «Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона»,— заявил Дудаев.

Министр также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за «адекватную реакцию» на происшедшее.

Кроме того, по сообщению ГТРК «Грозный», в столице республики прошел многотысячный митинг, на котором выступил муфтий Салах-Хаджи Межиев. Поступок Журавеля он охарактеризовал как «открытое объявление войны всей мусульманской Умме».

Напомним, что Журавель был задержан в понедельник, 22 мая, после того, как на одном из украинских сайтов появилось видео, на котором он сжигает Коран возле главной мечети Волгограда. По данным следствия, он сделал это за 10 тыс. руб. по заказу украинских спецслужб. Позже он признал свою вину и извинился за свой поступок.

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Никита Маркелов, Саратов