Толмачево вошел в ТОП-5 аэропортов с частыми задержками рейсов

В антирейтинг по уровню задержки рейсов более одного часа в аэропортах России по итогам первого квартала этого года вошел новосибирский Толмачево. Также лидерами по задержке рейсов признаны Шереметьево, Пулково, Домодедово и Сочи, проанализировали эксперты «АльфаСтрахование». Количество задержанных в этих хабах рейсов составляет от 12 до 6% от общего числа всех перенесенных более чем на час вылетов.

Анти-рекорд по длительности задержек рейсов (более чем на 20 часов) в первом квартале принадлежит аэропортам «Норильск Алыкель» (27% задержек), «Сочи» (18%) и «Домодедово» (16%).

По мнению аналитиков, число задержанных рейсов зависит от пассажиропотока – поэтому в топе оказываются самые загруженные аэропорты страны.

Помимо задержки рейсов эксперты отмечают частую потерю багажа в целом по России.

В апреле этого года в аэропорту Норильска из-за метеоусловий были задержаны прилеты и вылеты больше 20 рейсов. По данному факту транспортная прокуратура провела проверки.

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Лолита Белова